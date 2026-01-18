  1. Clienti privati
Territorio rivendicato Bessent: «Groenlandia essenziale per gli Usa»

SDA

18.1.2026 - 16:30

Scott Bessent sostiene in pieno la linea di Trump.
Keystone

La Groenlandia è «essenziale» per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Lo ha detto il segretario al tesoro Scott Bessent, sostenendo che gli Usa devono essere in controllo dell'isola.

Keystone-SDA

18.01.2026, 16:30

18.01.2026, 16:37

Il presidente Donald Trump è «strategico» sulla Groenlandia: sta cercando di prevenire la Cina e la Russia, ha aggiunto.

Ecco gli 8 Stati coinvolti. Trump annuncia nuovi dazi ai Paesi che hanno inviato truppe in Groenlandia

«Per più di 100 anni i presidenti americani hanno cercato di acquistare la Groenlandia. È essenziale per la sicurezza americana», anche alla luce del fatto che «stiamo costruendo il Golden Dome», ha spiegato Bessent.

«Trump è strategico e sta guardando al di là di quest'anno e del prossimo. Sta guardando a quello che potrebbe accadere nel caso di una battaglia nell'Artico. Non daremo ad altri la nostra sicurezza nazionale», ha aggiunto Bessent.

Stati Uniti. I democratici attaccano Trump per i dazi legati alla Groenlandia

«Trump aveva detto agli europei di non costruire North Stream 2, non affidatevi al petrolio russo. E guardate ora cosa sta finanziando gli sforzi russi in Ucraina: gli acquisti europei di petrolio russo», ha messo in evidenza.

