Donald Trumpe Xi Jinping in un incontro del 2019 Keystone

Donald Trump «è ancora sulla buona strada» per incontrare il leader cinese Xi Jinping in Corea del Sud a fine ottobre. Lo ha affermato il segretario al Tesoro americano Scott Bessent parlando di «contatti» tra Washington e Pechino per organizzare il bilaterale.

Keystone-SDA SDA

«Abbiamo sostanzialmente allentato la tensione», ha dichiarato in un'intervista a Fox Business Network. «Trump ha affermato che i dazi non entreranno in vigore prima del 1° novembre. Credo che l'incontro si terrà comunque», ha aggiunto.