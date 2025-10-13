  1. Clienti privati
Usa-Cina Bessent: «L'incontro in Corea del Sud tra Trump e Xi si farà»

SDA

Donald Trumpe Xi Jinping in un incontro del 2019
Donald Trumpe Xi Jinping in un incontro del 2019
Keystone

Donald Trump «è ancora sulla buona strada» per incontrare il leader cinese Xi Jinping in Corea del Sud a fine ottobre. Lo ha affermato il segretario al Tesoro americano Scott Bessent parlando di «contatti» tra Washington e Pechino per organizzare il bilaterale.

Keystone-SDA

«Abbiamo sostanzialmente allentato la tensione», ha dichiarato in un'intervista a Fox Business Network. «Trump ha affermato che i dazi non entreranno in vigore prima del 1° novembre. Credo che l'incontro si terrà comunque», ha aggiunto.

