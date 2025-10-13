Usa-CinaBessent: «L'incontro in Corea del Sud tra Trump e Xi si farà»
Donald Trump «è ancora sulla buona strada» per incontrare il leader cinese Xi Jinping in Corea del Sud a fine ottobre. Lo ha affermato il segretario al Tesoro americano Scott Bessent parlando di «contatti» tra Washington e Pechino per organizzare il bilaterale.
«Abbiamo sostanzialmente allentato la tensione», ha dichiarato in un'intervista a Fox Business Network. «Trump ha affermato che i dazi non entreranno in vigore prima del 1° novembre. Credo che l'incontro si terrà comunque», ha aggiunto.