Conflitti Il segretario al Tesoro USA Bessent: «Pronti a far crollare l'economia russa, l'Ue ci segua»

SDA

7.9.2025 - 19:01

Scott Bessent ha chiesto all'Ue di seguire gli Stati Uniti per "far crollare" l'economia russa.
Keystone

Gli Stati Uniti sono pronti a collaborare con l'Ue per imporre ulteriori sanzioni ai paesi che acquistano petrolio russo, nel tentativo di «far crollare» l'economia di Mosca.

Keystone-SDA

07.09.2025, 19:01

07.09.2025, 19:15

«Siamo pronti ad aumentare la pressione sulla Russia, ma abbiamo bisogno che i nostri partner europei ci seguano», ha dichiarato Scott Bessent a Nbc News.

«Il duello a questo punto», ha sottolineato il segretario al Tesoro Usa, «è tra quanto a lungo l'esercito ucraino potrà resistere e quanto a lungo l'economia russa potrà resistere».

Se Ue e Usa «impongono più sanzioni secondarie, l'economia russa collasserà e questo porterà Putin al tavolo delle trattative».

Donald Trump si è dal canto suo detto pronto «ad una seconda fase» di sanzioni contro la Russia e Vladimir Putin.

Lo ha affermato rispondendo ad una domanda dei giornalisti alla Casa Bianca prima di partire per New York, dove assisterà alla finale degli Us Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcatraz.

