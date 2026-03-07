  1. Clienti privati
Stati Uniti Il segretario al tesoro USA Bessent: «Potremmo revocare le sanzioni contro il petrolio russo»

SDA

7.3.2026 - 08:21

Scott Bessent ha parlato della possibile strategia sul petrolio.
Scott Bessent ha parlato della possibile strategia sul petrolio.
Keystone

Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha detto che gli Stati Uniti potrebbero revocare le sanzioni su ulteriori forniture di petrolio russo.

Keystone-SDA

07.03.2026, 08:21

07.03.2026, 09:03

La mossa avverrebbe dopo la decisione presa di giovedì di dare alle raffinerie indiane il via libera all'acquisto di greggio già stoccato sulle navi, nell'ambito di una deroga di 30 giorni.

«Il Tesoro ha accettato di consentire ai nostri alleati in India di iniziare a comprare il petrolio russo già disponibile», ha chiarito Bessent in un'intervista a Fox Business.

«Per colmare la temporanea carenza di petrolio in tutto il mondo, abbiamo dato loro il permesso di accettare il petrolio russo. Potremmo revocare le sanzioni per altro petrolio russo», ha aggiunto il segretario al Tesoro, secondo cui «ci sono centinaia di milioni di barili di greggio sanzionato in mare aperto e, in sostanza, revocando le sanzioni, il Tesoro può creare offerta, e stiamo valutando questa possibilità».

Il greggio Usa, sulle tensioni e la guerra in Medio Oriente, ha raggiunto i massimi dal 2023, rastrellando in una settimana un rialzo di oltre il 35%, il massimo mai registrato sui future.

