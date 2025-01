Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Keystone

Nel corso di una telefonata odierna, il presidente Usa Joe Biden ha ribadito al premier israeliano Benjamin Netanyahu la necessità di un cessate il fuoco immediato a Gaza. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota sul colloquio telefonico tra i due leader.

I due leader hanno discusso dei negoziati in corso a Doha per un accordo sugli ostaggi e delle circostanze regionali radicalmente cambiate in seguito all'accordo di cessate il fuoco in Libano, alla caduta del regime di Assad in Siria e all'indebolimento del potere dell'Iran nella regione.

Netanyahu ha ringraziato Biden per il suo sostegno straordinario e permanente da parte degli Stati Uniti alla sicurezza e alla difesa nazionale di Israele.