Emmanuel Macron e la moglie Brigitte Macron salutano Joe Biden e la moglie Jill Biden prima della cerimonia all'Arco di Trionfo. Keystone

Il presidente americano Joe Biden è stato accolto all'Arco di Trionfo da Emmanuel Macron per la sua prima visita di Stato in Francia. La first lady Jill è stata accolta – per ascoltare gli inni davanti al monumento del Milite Ignoto – da Brigitte Macron.

SDA

Biden e Macron hanno ascoltato l'inno americano, poi la Marsigliese, sull'attenti, davanti al monumento al Milite Ignoto, riattizzando insieme la fiamma che arde sulla tomba sotto l'Arco.

Sull'ultima nota dell'inno francese, sono comparsi all'orizzonte i caccia della Pattuglia di Francia, 4 Rafale. Poi Biden ha salutato gli ospiti presenti, dal premier Gabriel Attal alla sindaca Anne Hidalgo, in seguito anche l'ex presidente Nicolas Sarkozy, con il quale ha scambiato qualche battuta, i vertici militari francesi e quelli che rappresentano gli Stati Uniti in Francia.

Più tardi, i capi di Stato con le mogli discenderanno gli Champs-Elysées scortati dalla Guardia repubblicana a cavallo e sulle motociclette.

SDA