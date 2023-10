A quasi un anno dal voto, la campagna di Joe Biden per restare alla Casa Bianca inizia a somigliare sempre più, almeno sul fronte della politica estera, a quella di Jimmy Carter, l'unico presidente democratico che non ha vinto un secondo mandato.

Joe Biden alla Casa Bianca il 30 ottobre. KEYSTONE/AP Photo/Evan Vucci

Hai fretta? blue News riassume per te La campagna di Joe Biden per restare alla Casa Bianca inizia a somigliare sempre più a quella di Jimmy Carter, l'unico presidente democratico che non ha vinto un secondo mandato.

Ci sono molte similitudini tra le due situazioni.

Ma anche differenze: la maggiore vulnerabilità di Carter era la sua inesperienza politica, mentre ciò che preoccupa di più del navigato Biden sono la sua età avanzata e la capacità di gestire lo stress di un lavoro così gravoso.

Carter fu affondato da due crisi di politica estera quasi simultanee nel 1979. La prima fu la rivoluzione iraniana che cacciò lo scià filo americano Mohammad Reza Pahlavi instaurando il regime fondamentalista degli ayatollah al potere ancora oggi e tenendo in ostaggio decine di diplomatici americani dopo l'assalto all'ambasciata Usa.

La seconda fu l'invasione dell'Afghanistan da parte dell'Urss alla fine di quell'anno. La risposta dell'allora commander in chief fu fallimentare in entrambi i casi: l'azzardata operazione di salvataggio degli ostaggi, che finì disastrosamente con la morte di otto militari statunitensi, e la linea dura contro Mosca (sostenendo nel frattempo la resistenza dei mujaheddin), che non cambiò però la percezione americana secondo cui il mondo era alla deriva.

Anche Biden si trova nella morsa di due guerre, dopo la burrascosa e controversa ritirata dall'Afghanistan, e paradossalmente i nemici di allora sono gli stessi di oggi: l'Iran, che finanzia e supporta Hamas ed Hezbollah, i suoi 'proxies' in Medio Oriente; e la Russia, che questa volta ha invaso l'Ucraina.

Le somiglianze proseguono

Le similitudini, sottolineate da Axios, proseguono: una nuova crisi degli ostaggi, con diversi americani tra gli oltre 200 prigionieri di Hamas, e la difficoltà degli Usa a dissuadere i suoi avversari. Come Carter, inoltre, Biden rischia di perdere il consenso di un blocco importante della coalizione democratica: gli elettori giovani e progressisti.

Se la maggior parte degli elettori dem si schiera con Israele – con un sostegno in crescita dopo l'attacco terroristico del 7 ottobre – resta una forte sacca di opposizione nella fascia più giovane, che alle primarie potrebbe preferirgli il candidato indipendente Cornel West.

Per la sua posizione pro Israele, nonostante i moniti a favore dei civili e degli aiuti umanitari a Gaza, il presidente rischia di alienarsi anche il cruciale voto degli arabi e musulmani americani, tanto da aver ricevuto i loro leader alla Casa Bianca nei giorni scorsi.

Carter aveva meno esperienza

Certo, ci sono anche delle differenze: la maggiore vulnerabilità di Carter era la sua inesperienza politica, che aumentò i timori degli elettori mentre le crisi all'estero peggioravano, mentre ciò che preoccupa di più del navigato Biden sono la sua età avanzata e la capacità di gestire lo stress di un lavoro così gravoso.

Difficile prevedere come evolveranno nei prossimi mesi le variabili delle due guerre: nello scenario migliore, con Israele che neutralizza Hamas senza incendiare la regione con una guerra più ampia e Kiev che riguadagna terreno, Biden potrebbe anche incassare slancio nei sondaggi.

Intanto il presidente accelera la sua stretta sull'intelligenza artificiale con un ordine esecutivo che invoca una legge della guerra di Corea per costringere le aziende del settore ad informare il governo su qualsiasi sistema che rappresenti «un serio rischio per la sicurezza nazionale»: un modo anche per evitare che l'Ia possa alimentare una corsa agli armamenti globale verso armi cyber più potenti e scatenare una valanga di disinformazione online.

SDA