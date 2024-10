Il presidente al suo arrivo in Arizona. Keystone

Joe Biden è volato in Arizona dove oggi diventerà il primo presidente Usa a scusarsi per il ruolo del governo federale nella politica di integrazione forzata che separò decine di migliaia di bambini nativi americani dalle loro famiglie.

Una politica che è stata ampiamente riconosciuta come un elemento di genocidio. Le scuse ai nativi americani «avrebbero dovuto essere fatte tanto tempo fa», ha detto il presidente prima di partire. La notizia arriva mentre Kamala Harris è indietro nei sondaggi in Arizona, uno Stato che Biden ha vinto nel 2020, in gran parte grazie al sostegno degli elettori nativi americani.

