Biden insieme al re di Giordania. Keystone

«Gli Stati Uniti stanno lavorando ad una tregua tra Israele e Hamas di almeno sei settimane». Lo ha detto il presidente Joe Biden dopo il suo incontro alla Casa Bianca con re Abdallah di Giordania.

«La grande operazione militare di Israele a Rafah non può procedere senza un piano credibile per proteggere oltre un milione di civili», ha aggiunto.

«Gli Usa condividono l'obiettivo di Israele di sconfiggere Hamas», ha proseguito Biden. «Non solo preghiamo per la pace ma lavoriamo attivamente per la pace e per una soluzione a due Stati».

«Questa guerra deve finire, serve un cessate il fuoco permanente», ha detto dal canto suo il sovrano giordano, sottolineando che gli «attacchi contro civili, donne e bambini, inclusi quelli del 7 ottobre, non posso essere accettati da nessun musulmano».

SDA