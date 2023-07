La scelta del presidente Biden non sembra aver fatto l'unanimità. Keystone

La prima donna alla guida della Marina americana e la prima a sedere nel Joint Chiefs of Staff, lo stato maggiore congiunto.

Joe Biden fa la storia e nomina l'ammiraglio Lisa Franchetti numero uno della Navy al posto di Mike Gilday, il cui mandato di quattro anni è in scadenza in autunno, confermando così la sua spinta all'inclusione all'interno dell'amministrazione.

Nonostante lo scetticismo del Pentagono, il presidente ha optato per Franchetti augurandosi che venga confermata rapidamente dal Senato. Un auspicio che comunque difficilmente si realizzerà: molte nomine e promozioni militari sono ferme in Congresso dove il senatore repubblicano Tommy Tuberville le sta bloccando in protesta contro le politiche sull'aborto adottate dal Pentagono, che prevede congedi e rimborsi spese per le interruzioni di gravidanza.

«Quello che il senatore Tuberville sta facendo non è solo sbagliato ma pericoloso» in quanto mette «a rischio la capacità di assicurare che le nostre forze armate siano le migliori da combattimento mondo. E i repubblicani lo sanno», ha ammonito Biden annunciando la nomina.

Chi è Lisa Franchetti?

Nata a Rochester, nello Stato di New York, e con 38 anni di esperienza nella Marina, Franchetti è uno dei simboli dell'ascesa delle donne nelle forze armate: in un'intervista al Washington Post dopo la promozione, l'ammiraglio ha infatti parlato apertamente delle difficoltà iniziali della sua carriera. «L'aver avuto fede in quello che volevo, l'essere stata motivata e il non aver mollato sono stati gli elementi chiave del successo», ha detto.

La scelta di Franchetti è stata oggetto di un confronto serrato fra Biden e il capo del Pentagono Lloyd Austin. Il presidente americano di solito non nomina il capo della Marina, preferendo di consuetudine seguire le indicazioni del dipartimento della Difesa. Austin si era espresso a favore di altri candidati, e in particolare di Samuel Paparo, scelto invece da Biden per la guida della flotta americana nell'area dell'Indo-Pacifico.

Forzatura verso il Pentagono?

La decisione di Biden viene letta da molti come una forzatura verso il Pentagono ma la Casa Bianca rassicura: fra il presidente e Austin non c'è e non c'è stata alcuna tensione. «Le discussioni che hanno avuto sono finite bene», ha tagliato corto il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan.

Per le sue qualifiche e la sua esperienza, Franchetti è «adatta all'incarico. E voleva il posto», hanno spiegato alcune fonti dell'amministrazione, osservando come Paparo appare comunque soddisfatto del ruolo di guida della flotta nell'area indo-pacifica, dove si dedicherà a quella che il Pentagono ha identificato come la sua maggiore sfida, ovvero la sempre più potente marina militare cinese.

