Joe Biden non applicherà il bando di TikTok che entrerà in vigore il 19 gennaio, un giorno prima della conclusione del suo mandato, in caso di mancata vendita e lascerà il suo destino nelle mani del suo successore Donald Trump.

Lo riporta l'Ap sul suo sito citando un dirigente americano. Una mossa mentre si attende la decisione della corte suprema, che pare orientata a confermare la legge, approvata con larga maggioranza bipartisan in nome della sicurezza nazionale.