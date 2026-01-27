  1. Clienti privati
Stati Uniti Biden: «Non siamo una nazione che uccide i cittadini per strada»

SDA

27.1.2026 - 20:03

Joe Biden si unisce a Barack Obama e a Bill Clinton nel condannare la brutalità dell'Ice a Minneapolis.

«Ciò che si è verificato a Minneapolis nell'ultimo mese – scrive su X – tradisce i nostri valori più fondamentali come americani. Non siamo una nazione che abbatte a colpi d'arma da fuoco i propri cittadini per strada. Non siamo una nazione che permette che i propri cittadini vengano brutalizzati per aver esercitato i loro diritti costituzionali. Non siamo una nazione che calpesta il Quarto Emendamento e tollera che i nostri vicini vengano terrorizzati».

«Il popolo del Minnesota – prosegue – ha dimostrato grande forza, aiutando i membri della comunità in circostanze inimmaginabili, denunciando le ingiustizie quando le vede e chiamando il nostro governo a rispondere delle proprie azioni di fronte ai cittadini. I cittadini del Minnesota hanno ricordato a tutti noi cosa significa essere americani e hanno già sofferto abbastanza per mano di questa Amministrazione. La violenza e il terrore non hanno posto negli Stati Uniti d'America, soprattutto quando è il nostro stesso governo a prendere di mira cittadini americani».

«Nessuna singola persona – aggiunge – può distruggere ciò che l'America rappresenta e in cui crede, nemmeno un Presidente, se noi – tutta l'America – ci alziamo e facciamo sentire la nostra voce. Sappiamo chi siamo. È tempo di mostrarlo al mondo. Ancora più importante, è tempo di dimostrarlo a noi stessi».

«Ora – conclude – la giustizia richiede indagini complete, eque e trasparenti sulle morti dei due cittadini americani che hanno perso la vita nella città che chiamavano casa. Jill e io inviamo forza alle famiglie e alle comunità che amavano Alex Pretti e Renee Good, mentre tutti piangiamo le loro morti insensate».

Ecco chi è Greg Bovino, l'uomo a capo dei raid dell'ICE che s'è sporcato le mani per Trump

Netanyahu: «Israele manterrà il controllo dal fiume Giordano al mare»

Medio OrienteNetanyahu: «Israele manterrà il controllo dal fiume Giordano al mare»

Trump salva Kristi Noem, Biden: «L'America non spara ai suoi cittadini»

Stati UnitiTrump salva Kristi Noem, Biden: «L'America non spara ai suoi cittadini»

La Spagna sceglie l'inclusione e avvia una sanatoria per mezzo milione di immigrati irregolari

MigrazioneLa Spagna sceglie l'inclusione e avvia una sanatoria per mezzo milione di immigrati irregolari