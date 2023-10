Per rispondere all'attacco sferrato dai miliziani di Hamas, Israele potrebbe essere autorizzato ad attingere alle poco conosciute scorte statunitensi presenti nel proprio territorio. Keystone

Joe Biden ha ordinato di fornire «ulteriore sostegno» a Israele dopo gli «attacchi terroristici senza precedenti da parte di Hamas». Lo afferma la Casa Bianca.

«Il presidente e il vicepresidente sono stati aggiornati sulla situazione in Israele e i funzionari della Casa Bianca resteranno in stretto contatto con i loro partner israeliani», ha dichiarato Washington.

L'amministrazione Biden potrebbe quindi autorizzare un significativo trasferimento di armi a Israele. Lo Stato ebraico potrebbe però anche essere autorizzato ad attingere alle poco conosciute scorte statunitensi presenti nel proprio territorio e destinate appunto ai conflitti in Medio Oriente, e che Washington ha permesso di usare solo in caso di emergenze.

Stando a Politico, nonostante le forniture all'Ucraina contro la Russia, gli Stati Uniti hanno ancora le scorte necessarie per Israele. Le stesse fonti citate da Politico precisano che l'assistenza militare allo Stato ebraico non avrà impatto sulla fornitura di armi a Kiev, in quanto i due paesi si avvalgono di sistemi diversi.

Secondo il canale televisivo americano Msnbc, citando alcune fonti, gli Stati Uniti starebbero invece anche pianificando lo spostamento di navi e aerei militari più vicino a Israele in segno di sostegno.

SDA