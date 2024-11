Il presidente americano in carica Joe Biden incontra il suo successore Donald Trump, come da tradizione alla Casa Bianca. KEYSTONE

Un incontro nella tradizione americana, eppure straordinario. Joe Biden ha ricevuto Donald Trump alla Casa Bianca dopo mesi, anni perfino, di attacchi reciproci senza esclusione di colpi perché ha voluto assicurare il popolo degli Stati Uniti che ci sarà una transizione pacifica.

SDA

Un gesto in totale contrapposizione con il caos, la violenza e i morti che il tycoon si è lasciato alle spalle dopo la sconfitta nel 2020.

Sorridenti e rilassati, i due ex avversari seduti davanti al caminetto acceso dello Studio Ovale si sono scambiati una cordiale stretta di mano e parole gentili. Toni e atmosfere completamente diversi dal loro ultimo incontro diretto, il dibattito televisivo dello scorso giugno che ha segnato la fine della corsa di Biden.

«La politica è dura»

«Bentornato presidente eletto Donald», ha esordito il commander-in-chief che quattro anni fa non ha ricevuto la stessa cortesia dal Trump uscente. «La politica è dura, spesso non è un mondo piacevole. Ma oggi è una bella giornata e sono grato per questa transizione così tranquilla», ha risposto The Donald, promettendo che il passaggio di potere sarà «il più liscio possibile» e ringraziando ancora una volta il presidente per l'invito «molto apprezzato».

Forte valore simbolico

I due leader sono poi stati tempestati dalle domande dei giornalisti presenti alle quali però non hanno risposto, rimanendo seduti sulle rispettive poltrone: Biden sorridente, Trump più concentrato.

A parte i convenevoli e il forte valore simbolico, il colloquio di circa due ore è stato per lo più incentrato su uno dei tempi più a cuore dell'anziano commander-in-chief in uscita: la guerra in Ucraina.

«Aiutare l'Ucraina è necessario per la sicurezza nazionale»

Mentre lo speaker della Camera Mike Johnson ha già avvertito che non saranno più inviati soldi a Kiev e Trump sta pensando di nominare un inviato «per la pace», Biden ha chiarito al suo successore che aiutare le forze di Volodymyr Zelensky «è necessario per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e la stabilità dell'Europa» e, in ultima analisi, per contenere la Cina, mantenendo l'equilibrio nell'Indo-pacifico.

Lettera da Jill Biden a Melania, assente

Anche la first lady Jill ha voluto salutare il tycoon per consegnargli una lettera scritta a mano di congratulazioni per Melania, un altro schiaffo morale dei Biden ai Trump dopo che l'ex first lady ha snobbato l'invito per il tè con una scusa piuttosto banale.

Trump: «Non potevamo fare meglio di così»

Prima del colloquio alla Casa Bianca il presidente eletto ha incontrato all'hotel Hyatt di Washington i deputati repubblicani, accompagnato dall'ormai onnipresente Elon Musk.

Il tycoon ha dato il suo endorsement a Johnson per un secondo mandato da speaker, visto che ormai sembra scontato che il Grand old party manterrà il controllo della House, e ha ringraziato i suoi per la vittoria in tutti i sette Stati in bilico: «Non potevamo fare meglio di così».

Trump, accolto in trionfo, ha anche scherzato su un suo eventuale terzo mandato, vietato dalla Costituzione: «Non credo che lo farò, a meno che non ci inventiamo qualcosa...», ha ironizzato.

Intanto, il Senato ha eletto il suo leader, non Rick Scott che era stato pubblicamente appoggiato da Musk e dal movimento Maga, ma John Thune, vice dell'uscente Mitch McConnell, in passato spesso critico nei confronti di Trump.

Dipartimento dell'efficenza governativa

La vittoria del senatore del South Dakota potrebbe essere il segnale che la Camera Alta di Capitol Hill vuole mantenere il suo potere e mettere un argine allo tsunami guidato dal patron di Tesla. Con la sua nomina al Dipartimento per l'efficienza governativa assieme a Vivek Ramaswamy, infatti, – 'il progetto Manhattan' dei nostri tempi', nelle parole del tycoon – il milionario avrà un ruolo sempre più ingombrante nella nuova amministrazione.

Gli altri nomi del Team Trump

Nelle ultime ore Trump ha riempito altre caselle cruciali della sua squadra: la nomina più inaspettata è quella del veterano ed ex anchor di Fox news Pete Hegseth, alla guida del Pentagono, poi Kristi Noem segretaria alla Sicurezza interna, Mike Waltz consigliere per la sicurezza nazionale e John Ratcliffe alla Cia. Questi si vanno ad unire al chief of staff Susan Wiles, lo zar per i confini Thomas Homan, l'ambasciatrice all'Onu Elise Stefanik, il direttore dell'agenzia per l'Ambiente Lee Zeldin.

Dan Scavino tornerà alla Casa Bianca come assistente del presidente e vice capo di gabinetto. Stephen Miller tornerà alla West Wing come assistente del presidente, vice capo di gabinetto e consigliere per la sicurezza interna. L'ex governatore dell'Arkansas Mike Huckabee è stato designato nuovo ambasciatore in Israele, mentre l'inviato speciale per il Medio Oriente sarà il magnate dell'immobiliare Steven C. Witkoff.

Per la giustizia, dipartimento fondamentale vista la situazione del presidente eletto, salgono le quotazioni dell'ex presidente della Sec Jay Clayton, mentre per il Tesoro quelle dell'hedge fund manager Scott Bessent, uno dei maggiori racimolatori di fondi per il tycoon e suo ex consigliere economico.

SDA