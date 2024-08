Joe Biden parla senza mezzi termini di impresa diplomatica. Keystone

«Oggi 3 cittadini americani e un titolare di green card americano ingiustamente imprigionati in Russia stanno finalmente tornando a casa: Paul Whelan, Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva e Vladimir Kara-Murza».

«L'accordo che ha garantito la loro libertà è stato un'impresa diplomatica. In totale, abbiamo negoziato il rilascio di 16 persone dalla Russia, tra cui 5 tedeschi e 7 cittadini russi che erano prigionieri politici nel loro stesso Paese.». Lo ha dichiarato il presidente statunitense Joe Biden.

«Alcune di queste donne e uomini sono stati ingiustamente trattenuti per anni. Tutti hanno sopportato sofferenze e incertezze inimmaginabili. Oggi la loro agonia è finita».

«Sono grato ai nostri alleati che ci hanno sostenuto durante le difficili e complesse negoziazioni per raggiungere questo risultato, tra cui Germania, Polonia, Slovenia, Norvegia e Turchia.».

«Questo è un potente esempio del perché è fondamentale avere amici in questo mondo di cui ci si può fidare e su cui contare. Le nostre alleanze rendono gli americani più sicuri», ha aggiunto Biden in una nota diffusa dalla Casa Bianca dopo lo scambio di prigionieri.

Gratitudine del WSJ

«Oggi è un giorno di gioia per il ritorno del nostro collega Evan Gershkovich. Siamo grati al presidente Biden e alla sua amministrazione per aver lavorato con determinazione per portare Evan a casa», ha affermato la direttrice del Wall Street Journal Emma Tucker.

Ha poi ringraziato anche gli altri «governi che hanno aiutato a mettere fine all'incubo di Evan, in particolare il governo tedesco».

Le famiglie dei prigionieri americani rilasciati da Mosca nello scambio con Usa e altri Paesi sono alla Casa Bianca in attesa di incontrare Joe Biden, riferisce la Cnn.

