Bob Bauer come consigliere di Barack Obama nello Studio Ovale nel febbraio 2010. Immagine: IMAGO/piemags

Non è facile offendere per lavoro il proprio capo: Bob Bauer lo fa, interpretando Donald Trump per Joe Biden. Il presidente in carica viene così preparato al meglio per il duello televisivo, in onda nella notte tra giovedì e venerdì, con il suo sfidante.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Il primo duello televisivo tra Joe Biden e Donald Trump si terrà ad Atlanta, in Georgia, venerdì notte, alle 3.00 di mattina (ora svizzera).

Durante i preparativi, Bob Bauer assume il ruolo di rivale di Joe Biden, interpretando il tycoon. Mostra di più

Quando Joe Biden si prepara al dibattito televisivo con Donald Trump a Camp David, nello Stato americano del Maryland, Bob Bauer è tra i suoi consiglieri, che sono almeno 16, e interpreta il ruolo dello sfidante del democratico.

Il 72enne non vuole parlare pubblicamente dei suoi preparativi per l'evento di venerdì, alle nostre 3.00 di notte. Ma nel suo libro «The Unravelling», descrive come si erano svolti i preparativi nel 2020: allora, Bauer aveva già interpretato il tycoon per Biden.

«Durante le sessioni di prova, nei panni di Donald Trump, ho recitato la mia parte, mentendo, sbruffando e facendo il bullo», scrive Bauer. «Per prepararmi, ho guardato ore e ore di filmati del 45° presidente: come uomo d'affari, come candidato nel 2016 e poi quando era in carica».

«Non è un'occasione per fare teatro»

L'avvocato ha esperienza nella preparazione di duelli di questo tipo, spiega alla CNN. Per poter simulare efficacemente un dibattito, bisogna immergersi in ciò che ha detto il candidato avversario: «Lo stile degli argomenti che ha usato, il tono che ha adottato». Bisogna avvicinarsi il più possibile alla persona.

Ma non bisogna nemmeno esagerare: «Non è un'occasione per fare teatro», sottolinea Bauer. «Sarebbe una distrazione. Quindi bisogna trovare un equilibrio tra la creazione di un'esperienza e l'audizione per [il programma comico] Saturday Night Live».

Bauer si fa scrupoli a essere offensivo con le persone potenti durante le sessioni di prova? «Naturalmente non è facile o piacevole», dice a CBS News. «Ma d'altra parte, questo è il lavoro». E se il candidato avversario è un demagogo, bisogna agire di conseguenza.

Bauer è un ex consigliere di Obama

Il background politico di Bauer è chiaro. In «The Unravelling», lamenta la perdita di etica nella politica statunitense; in realtà, l'avvocato ha lavorato per i Democratici per molti anni.

Dal 2005 è stato consulente di Barack Obama, che è diventato presidente tre anni dopo. Dal 2010 al 2011, il newyorkese è stato il consulente legale ufficiale della Casa Bianca.

Durante la campagna elettorale del 2020, Bauer non solo ha preparato Joe Biden al duello televisivo contro Donald Trump, ma lo ha anche consigliato sulla scelta della sua vicepresidente Kamala Harris.

È anche membro di una commissione bipartisan che fornisce consulenza sulle riforme della Corte Suprema e del sistema giudiziario.

Quando non presta consulenza ai Democratici, Bauer insegna legge alla New York University. Il 72enne è sposato con un'ex dipendente della Casa Bianca: ha quattro figli da Anita Dunn.

