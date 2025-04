L'ex presidente americano Joe Biden Keystone

Joe Biden torna sulla scena pubblica per la prima volta da quando ha lasciato la Casa Bianca.

L'ex presidente è atteso a un evento a Chicago dedicato al ‹social security›, il programma di assicurazione per la disabilità a cui Donald Trump vorrebbe togliere i fondi.

Il ritorno di Biden spacca i democratici, alle prese con una crisi di identità dalla sconfitta di novembre e incapaci finora di opporre resistenza al presidente.

Se alcuni ritengono il suo atteso intervento come il «normale compito» di un ex presidente, altri sono convinti che dovrebbe restare nell'ombra visto che la scottante sconfitta è anche colpa sua.

Non è chiaro se e quanto Biden attaccherà Trump nel corso del suo intervento.

Chi dopo Joe Biden?

Il social security è oggetto di scontro fra i repubblicani e i democratici da lungo tempo e molti liberal temono che l'intervento di Biden possa metterli in una posizione di svantaggio.

Il ritorno dell'ex presidente arriva mentre i democratici sono in cerca di un nuovo leader e si moltiplicano le speculazioni sul futuro di Alexandria Ocasio-Cortez, la deputata liberal impegnata in queste settimane in un tour per gli Stati Uniti contro l'oligarchia con il senatore Bernie Sanders.

«Rappresenta la prossima generazione della politica democratica. Quello che sta dicendo, direttamente o indirettamente, è che serve un cambio generazionale nella leadership del partito e nel suo messaggio», affermano molti democratici.

Altri restano scettici perché la ritengono, come Sanders, troppo a sinistra.