Bill Gates Keystone

Bill Gates comparirà davanti alla Commissione di Vigilanza della Camera dei Rappresentanti, nell'ambito delle indagini sul finanziere pedolfilo Jeffrey Epstein. Lo riporta Politico, in base a una fonte anonima.

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L'audizione pianificata il 10 giugno segue la lettera della Commissione del 3 marzo, in cui si richiedeva la sua testimonianza.

Gates «accoglie con favore» l'opportunità di poter comparire e, «pur non avendo mai assistito e partecipato ad alcuna delle condotte illegali di Epstein, non vede l'ora di rispondere alle domande della Commissione per contribuire al loro importante lavoro», ha affermato un suo portavoce.

Gates è stato oggetto di forti critiche per la relazione con il finanziere caduto in disgrazia e morto suicida in carcere. Dalla corposa documententazione sul caso sono emersi file e foto che hanno dato conto di una stretta vicinanza tra Gates ed Epstein.

Il fondatore di Microsoft ha pure detto di aver cenato diverse volte con il discusso finanziere, aggiungendo di essere stato convinto che Epstein avrebbe usato le sue conoscenze per raccogliere fondi per cause sanitarie globali. L'audizione di Gates chiuderà la serie di interrogatori davanti alla Commissione.

Ted Waitt, fondatore di Gateway che per anni ha avuto una relazione con Ghislaine Maxwell, a sua volta stretta collaboratrice di Epstein, sarà interrogato il 30 aprile, secondo quanto riferito da una fonte. Anche il segretario al Commercio Howard Lutnick comparirà davanti alla Commissione il 6 maggio.