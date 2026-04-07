  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Bill Gates testimonierà al Congresso sul caso Epstein

SDA

7.4.2026 - 19:29

Bill Gates
Bill Gates
Keystone

Bill Gates comparirà davanti alla Commissione di Vigilanza della Camera dei Rappresentanti, nell'ambito delle indagini sul finanziere pedolfilo Jeffrey Epstein. Lo riporta Politico, in base a una fonte anonima.

Keystone-SDA

07.04.2026, 19:29

07.04.2026, 19:39

L'audizione pianificata il 10 giugno segue la lettera della Commissione del 3 marzo, in cui si richiedeva la sua testimonianza.

Gates «accoglie con favore» l'opportunità di poter comparire e, «pur non avendo mai assistito e partecipato ad alcuna delle condotte illegali di Epstein, non vede l'ora di rispondere alle domande della Commissione per contribuire al loro importante lavoro», ha affermato un suo portavoce.

Gates è stato oggetto di forti critiche per la relazione con il finanziere caduto in disgrazia e morto suicida in carcere. Dalla corposa documententazione sul caso sono emersi file e foto che hanno dato conto di una stretta vicinanza tra Gates ed Epstein.

Il fondatore di Microsoft ha pure detto di aver cenato diverse volte con il discusso finanziere, aggiungendo di essere stato convinto che Epstein avrebbe usato le sue conoscenze per raccogliere fondi per cause sanitarie globali. L'audizione di Gates chiuderà la serie di interrogatori davanti alla Commissione.

Ted Waitt, fondatore di Gateway che per anni ha avuto una relazione con Ghislaine Maxwell, a sua volta stretta collaboratrice di Epstein, sarà interrogato il 30 aprile, secondo quanto riferito da una fonte. Anche il segretario al Commercio Howard Lutnick comparirà davanti alla Commissione il 6 maggio.

I più letti

Ella, emigrata dalla Svizzera in Vietnam, ha già dei ripensamenti: «Sono stufa»
Spettacolo al Santiago Bernabéu! Il Bayern passa in vantaggio con Luis Díaz -  Sporting-Arsenal 0-0*
Fanno sesso in spiaggia in pieno giorno a Rimini davanti agli occhi dei numerosi presenti
Possibile carenza di benzina tra pochi giorni: quali conseguenze in Svizzera?
Trump senza più freni, logorato dal dilemma dell'ora X per l'ultimatum all'Iran

Il caso Jeffrey Epstein

Dopo le critiche. Perché era presente negli Epstein files? Gigi Hadid rompe il silenzio, ecco cos'ha risposto

Dopo le critichePerché era presente negli Epstein files? Gigi Hadid rompe il silenzio, ecco cos'ha risposto

USA. Trump silura la ministra della giustizia Pam Bondi, pesa il caso Epstein

USATrump silura la ministra della giustizia Pam Bondi, pesa il caso Epstein

Primogenita di Andrea. Lo scandalo Epstein manda in crisi il matrimonio della principessa Beatrice di York

Primogenita di AndreaLo scandalo Epstein manda in crisi il matrimonio della principessa Beatrice di York

Altre notizie

Ticker Medio Oriente. L'Iran avrebbe sospeso tutti i canali di comunicazione con gli Usa - Esplosioni dopo attacchi sull'isola di Kharg

Ticker Medio OrienteL'Iran avrebbe sospeso tutti i canali di comunicazione con gli Usa - Esplosioni dopo attacchi sull'isola di Kharg

USA - Ungheria. Il vicepresidente Vance a Budapest: «Sono qui per aiutare Orban il più possibile»

USA - UngheriaIl vicepresidente Vance a Budapest: «Sono qui per aiutare Orban il più possibile»

Guerra. Trump senza più freni, logorato dal dilemma dell'ora X per l'ultimatum all'Iran

GuerraTrump senza più freni, logorato dal dilemma dell'ora X per l'ultimatum all'Iran