L'esercito ha preso il potere con un colpo di Stato nel 2021. Imago

L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha dichiarato oggi che le elezioni previste per la fine di dicembre in Birmania non saranno né libere né giuste, avvertendo che la giunta al potere potrebbe dispiegare una massiccia sorveglianza elettronica ai seggi elettorali.

Keystone-SDA SDA

«Queste elezioni, controllate dai militari, si svolgeranno in un clima di minacce e violenze pervasive che mettono a rischio la vita dei civili», ha dichiarato a Ginevra Jeremy Laurence, portavoce dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti Umani (OHCHR).

«La crescente insicurezza e la mancanza di misure per proteggere i civili sollevano serie preoccupazioni sulla sicurezza degli elettori, sia che scelgano o siano costretti a votare», ha aggiunto.

Le organizzazioni per i diritti umani hanno sostenuto che le elezioni, previste per il 28 dicembre, non possono essere legittime perché la Lega nazionale per la democrazia (NLD), che ha ottenuto la maggioranza dei seggi nelle ultime elezioni, non parteciperà perché è stata sciolta e la sua leader Aung San Suu Kyi imprigionata.

Sorveglianza elettronica e intimidazioni

Laurence ha sottolineato che l'esercito, che ha preso il potere con un colpo di Stato nel 2021, sta «limitando attivamente la partecipazione», escludendo molti dei principali partiti politici.

Soprattutto, «i militari hanno intensificato la sorveglianza elettronica per identificare i dissidenti e si teme che (questa sorveglianza) possa essere utilizzata nei seggi elettorali», ha aggiunto il portavoce.

James Rodehaver, capo del team birmano dell'OHCHR, ha confermato questi timori.

Parlando alla stampa a Ginevra in videoconferenza da Bangkok, ha detto che l'esercito ha «messo in atto un vasto sistema di sorveglianza elettronica in tutto il Paese, utilizzando il tracciamento biometrico con intelligenza artificiale».

«C'è la concreta preoccupazione che questa tecnologia di sorveglianza elettronica venga utilizzata per controllare il modo in cui le persone votano», ha aggiunto.

Voto elettronico obbligatorio e pressioni sui villaggi

Rodehaver ha sottolineato che la commissione elettorale birmana ha deciso che le elezioni si svolgeranno solo con macchine per il voto elettronico.

Questa decisione ha sollevato preoccupazioni sulla possibile tracciabilità delle scelte degli elettori, sia da parte delle autorità che dei gruppi armati di opposizione.

«In alcune aree contese, gli abitanti dei villaggi sono costretti a partecipare a sessioni organizzate dall'esercito sull'uso delle macchine per il voto elettronico», ha dichiarato Rodehaver. Dopo queste sessioni di formazione, «alcuni partecipanti hanno ricevuto dai gruppi armati l'ordine di non votare», ha riferito.

«I civili temevano di essere coinvolti nel fuoco incrociato», ha concluso. I gruppi ribelli che combattono la giunta hanno annunciato che boicotteranno il voto nelle enclave che controllano.