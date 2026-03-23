  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra Almeno 40 infrastrutture energetiche danneggiate in Medio Oriente

SDA

23.3.2026 - 08:52

Il capo dell'Agenzia internazionale dell'energia (Aie) al National Press Club di Canberra, in Australia
Il capo dell'Agenzia internazionale dell'energia (Aie) al National Press Club di Canberra, in Australia
Keystone

Almeno 40 infrastrutture energetiche sono state danneggiate «gravemente o molto gravemente» a causa del conflitto in Medio Oriente, ha dichiarato ieri il capo dell'Agenzia internazionale dell'energia (Aie).

Keystone-SDA

23.03.2026, 08:52

23.03.2026, 09:04

«Almeno 40 infrastrutture energetiche nella regione sono state danneggiate gravemente o molto gravemente in nove paesi», ha detto Fatih Birol al National Press Club di Canberra in Australia.

«Nessun Paese» sfuggirà alle conseguenze della crisi energetica causata dalla guerra in Medio Oriente, ha dichiarato Birol, definendola una «grave minaccia» per l'economia globale.

«Nessun Paese sarà immune agli effetti di questa crisi se continuerà su questa strada. Pertanto è necessaria un'azione globale», ha affermato Birol.

Intanto questa mattina l'esercito israeliano ha annunciato di aver intercettato missili lanciati dall'Iran verso lo Stato ebraico, nel 24mo giorno di guerra in Medio Oriente.

Le forze armate di Israele «hanno rilevato missili lanciati dall'Iran. I sistemi di difesa sono in azione per intercettare questa minaccia», ha scritto l'esercito su Telegram.

Anche il Ministero della Difesa saudita ha dichiarato di aver rilevato oggi due missili balistici in arrivo, mentre il regno e i suoi vicini del Golfo sono oggetto di attacchi da parte dell'Iran.

«Due missili balistici sono stati lanciati verso la regione di Riad, uno dei quali è stato intercettato e l'altro è caduto in una zona disabitata», ha scritto il dicastero dell'Arabia Saudita sui social media.

In Iran un attacco a una stazione radiofonica nel sud del Paese ha causato almeno un morto, secondo quanto riportato dalla televisione di stato. «Il trasmettitore Am da 100 kilowatt del Centro Radiotelevisivo del Golfo Persico è stato attaccato dall'esercito terroristico sionista-americano», ha riferito la televisione di Stato della Repubblica Islamica dell'Iran.

«In questo attacco, che viola il diritto internazionale, un membro del personale di sicurezza del centro è stato ucciso e un'altra persona è rimasta ferita».

I più letti

Trump: «Rinviamo gli attacchi all'Iran dopo colloqui molto buoni» - «Khamenei ferito e isolato»
Gli telefona la «sua banca» e poco dopo vede sparire 50'000 franchi. Ecco perché
I Moretti avrebbero ricevuto 1,5 milioni da Stato e assicurazioni. Ecco cosa emerge dall'indagine
Michelle Hunziker e Giulio Berruti fanno sul serio: «Lei è sempre a Roma solo per lui»
Regala alla compagna un «Gratta e Vinci»: lei vince 500'000 euro e fugge con il biglietto

Altre notizie

Ticker Medio Oriente. Trump: «Rinviamo gli attacchi all'Iran dopo colloqui molto buoni» - «Khamenei ferito e isolato»

Ticker Medio OrienteTrump: «Rinviamo gli attacchi all'Iran dopo colloqui molto buoni» - «Khamenei ferito e isolato»

Escalation in Medio Oriente. Trump minaccia l'Iran di gravi ritorsioni tra 48 ore se non libererà lo Stretto di Hormuz

Escalation in Medio OrienteTrump minaccia l'Iran di gravi ritorsioni tra 48 ore se non libererà lo Stretto di Hormuz

Aveva 88 anni. È morto l'ex premier francese Lionel Jospin

Aveva 88 anniÈ morto l'ex premier francese Lionel Jospin