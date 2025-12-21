Nebbia e blackout oscurano lo skyline mentre il traffico scorre a San Francisco. Keystone

Circa 130 mila abitanti sono rimasti al buio ieri sera a San Francisco a causa di un'interruzione di corrente. Lo ha reso noto la principale compagnia elettrica della città.

Keystone-SDA SDA

«Stiamo collaborando con le squadre di intervento e i funzionari municipali per risolvere un'interruzione di corrente a San Francisco che colpisce circa 130'000 clienti», ha dichiarato ieri sera la Pacific Gas & Electric Company in un comunicato su X. Il Comune ha chiesto agli abitanti di rimanere in casa, poiché alcuni semafori non funzionano e i trasporti pubblici sono a rischio.