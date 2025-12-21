  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Blackout a San Francisco, 130mila residenti senza energia elettrica

SDA

21.12.2025 - 08:39

Nebbia e blackout oscurano lo skyline mentre il traffico scorre a San Francisco.
Nebbia e blackout oscurano lo skyline mentre il traffico scorre a San Francisco.
Keystone

Circa 130 mila abitanti sono rimasti al buio ieri sera a San Francisco a causa di un'interruzione di corrente. Lo ha reso noto la principale compagnia elettrica della città.

Keystone-SDA

21.12.2025, 08:39

21.12.2025, 09:05

«Stiamo collaborando con le squadre di intervento e i funzionari municipali per risolvere un'interruzione di corrente a San Francisco che colpisce circa 130'000 clienti», ha dichiarato ieri sera la Pacific Gas & Electric Company in un comunicato su X. Il Comune ha chiesto agli abitanti di rimanere in casa, poiché alcuni semafori non funzionano e i trasporti pubblici sono a rischio.

I più letti

In caso di approvazione dell'iniziativa sul canone la Svizzera italiana sarebbe la più colpita
Foto o sesso per andare al Grande Fratello: l'accusa di Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini
Ecco perché l'eredità di Pippo Baudo è diventata un caso tra figli e segretaria
Ecco dove andranno in vacanza gli svizzeri durante le feste
Pubblicate le carte di Epstein, nei documenti oltre 1200 vittime

Altre notizie

Medio Oriente. Israele approva 19 nuovi insediamenti in Cisgiordania occupata

Medio OrienteIsraele approva 19 nuovi insediamenti in Cisgiordania occupata

Estero. Uomini armati uccidono 10 persone in una sparatoria in Sudafrica

EsteroUomini armati uccidono 10 persone in una sparatoria in Sudafrica

Sudamerica. Milei al Mercosur: «Appoggiamo la pressione Usa su Maduro»

SudamericaMilei al Mercosur: «Appoggiamo la pressione Usa su Maduro»