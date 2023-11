Antony Blinken e Abu Mazen Keystone

Nel loro incontro di circa un'ora, il segretario di stato americano Antony Blinken e il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen (Mahmud Abbas) «hanno discusso gli sforzi per ripristinare la calma e la stabilità in Cisgiordania».

Nell'incontro si è parlato anche della necessità di fermare la violenza estremista contro i palestinesi e di chiederne conto ai responsabili. Lo rende noto il Dipartimento di Stato americano, ricordano che il capo della diplomazia americana «ha espresso l'impegno degli Stati Uniti a lavorare per la realizzazione delle legittime aspirazioni dei palestinesi per la creazione di uno Stato palestinese».

Blinken inoltre «ha riaffermato l'impegno degli Stati Uniti per la fornitura di assistenza umanitaria salvavita e la ripresa dei servizi essenziali a Gaza e ha chiarito che i palestinesi non devono essere sfollati con la forza».

Abbas nell'incontro con Blinken ha chiesto «la sospensione immediata della guerra devastante e l'accelerazione della fornitura di aiuti umanitari, compresi medicinali, cibo, acqua, elettricità e carburante, a Gaza».

«Ci incontriamo di nuovo in circostanze difficili»

«Ci incontriamo di nuovo – ha aggiunto – in circostanze estremamente difficili, e non ci sono parole per descrivere la guerra di genocidio e distruzione a cui è sottoposto il nostro popolo palestinese a Gaza per mano della macchina da guerra israeliana, senza riguardo alle regole di diritto internazionale».

Intanto, il valico di Rafah, tra Gaza e l'Egitto, resta chiuso anche oggi per l'uscita degli stranieri e binazionali. Lo hanno riferito fonti locali ricordando che Hamas ha condizionato la riapertura del valico al passaggio degli stranieri alla uscita di feriti palestinesi del nord della Striscia di Gaza City.

Il valico resta tuttavia in funzione per l'ingresso di aiuti umanitari internazionali.

es