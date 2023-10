Il segretario di Stato Usa al suo arrivo a Tel Aviv Keystone

«Ribadiamo il monito chiarissimo di Biden a tutti (gli Stati): non agite contro Israele». Lo ha detto il segretario di Stato americano, Antony Blinken, durante la conferenza stampa congiunta a Gerusalemme con il premier israeliano Benyamin Netanyahu.

«Abbiamo dispiegato portaerei nell'est del Mediterraneo e daremo altro supporto – ha continuato -. Garantiremo a uomini, donne e bambini presi in ostaggio che possano essere liberati».

«Il terrore di Hamas dev'essere sconfitto. Questo faranno gli Stati Uniti insieme con Israele. Lo faremo per garantire un futuro più pacifico e prospero per il Medio Oriente», ha aggiunto Blinken, precisando che «voi siete già abbastanza forti per difendervi da soli ma fino a quando gli Usa esisteranno, non dovrete farlo da soli».

«Hamas deve essere schiacciato come l'Isis», ha dichiarato dal canto suo il premier israeliano Benyamin Netanyahu nella corso della conferenza stampa.

Netanyahu ha poi ringraziato Blinken «per la sua visita e il sostegno suo e del presidente Biden nella nostra lotta contro i barbari di Hamas». «Lei viene da un popolo che soffre, di leoni che vogliono vincere le forze del male attorno», ha aggiunto il premier israeliano. «Sentiamo sempre più racconti orrendi ma anche di coraggio. Questo coraggio vincerà».

Sirene stanno intanto risuonando nella città di Beit Shemesh, nel Distretto di Gerusalemme. Lo riferiscono i media israeliani, proprio mentre si tiene la conferenza stampa congiunta tra il premier israeliano Benyamin Netanyahu e il segretario di Stato americano Antony Blinken.

«Hamas non ha interesse del popolo palestinese, non rappresenta il suo futuro, il suo unico obiettivo è distruggere Israele e uccidere gli ebrei. Israele ha diritto di difendersi e garantire che tutto ciò non avvenga», ha dichiarato ancora Blinken. «Noi democrazie difendiamo gli stessi valori anche davanti al terrore», ha aggiunto.

SDA