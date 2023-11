Il segretario di Stato Antony Blinken Keystone

Il segretario di Stato americano Antony Blinken si sta recando a Ramallah in Cisgiordania per incontrare il presidente palestinese Mahmud Abbas (Abu Mazen). Lo riporta Haaretz.

Si tratta del primo viaggio del capo della diplomazia statunitense in Cisgiordania dallo scoppio della guerra tra Israele e Hamas.

Nei giorni scorsi Blinken ha dichiarato in un'audizione al Congresso: «Ad un certo punto, ciò che avrebbe più senso sarebbe che un'Autorità Nazionale Palestinese efficace e rivitalizzata avesse il governo e, in ultima analisi, la responsabilità della sicurezza per Gaza».

Questi commenti – afferma il giornale Times of Israel – hanno segnato la prima volta in cui l'amministrazione Biden ha dichiarato pubblicamente il suo desiderio che l'Autorità Palestinese ritorni nella Striscia di Gaza, dopo aver sollevato privatamente l'idea con i partner regionali durante la guerra tra Israele e Hamas.

SDA