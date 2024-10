Il Segretario di Stato americano Antony Blinken alla sua partenza per l'Arabia Saudita, prossima tappa del suo tour in Medio Oriente Keystone

«Adesso è il momento di porre fine alla guerra a Gaza»: lo ha detto il Segretario di Stato americano Antony Blinken, ai media a Tel Aviv, esortando Israele a evitare una «maggiore escalation» nella sua risposta all'Iran.

SDA

«Dal 7 ottobre di un anno fa, Israele ha raggiunto la maggior parte dei suoi obiettivi strategici per quanto riguarda Gaza... Ora è il momento di trasformare questi successi in un successo duraturo e strategico», ha dichiarato.

Il capo della diplomazia statunitense ha inoltre sottolineato che Israele dovrebbe evitare una «maggiore escalation» nella sua risposta all'attacco missilistico iraniano del primo ottobre. «È anche molto importante che Israele risponda in modo da non creare una maggiore escalation», ha detto prima di partire per l'Arabia Saudita, la prossima tappa del suo tour in Medio Oriente.

Israele ha fatto dei «progressi» nella fornitura di aiuti a Gaza, ma non «abbastanza», ha inoltre sottolineato Blinken, in visita da ieri nel Paese.

SDA