Il segretario di Stato Usa Antony Blinken lavora in un treno diretto a Kiev Keystone

Il segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato stamani in visita a sorpresa a Kiev. Il capo della diplomazia Usa è giunto stamattina a Kiev con un treno notturno dalla Polonia.

SDA

E' previsto un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo i giornalisti al seguito di Blinken.

Si tratta del quarto viaggio in Ucraina del segretario di Stato americano dall'inizio dell'invasione russa nel febbraio 2022.

La visita è intesa a rassicurare Kiev sul continuo sostegno degli Stati Uniti e a promettere un flusso di armi in un momento in cui Mosca sta conducendo una pesante offensiva nella regione nordorientale ucraina di Kharkiv.

Stando al Dipartimento di Stato americano, il cambio alla guida della Difesa russa mostrerebbe invece la «disperazione» di Vladimir Putin.

Arrivate al fronte le prime armi USA

Intanto, le armi previste dal nuovo pacchetto da 61 miliardi di dollari in aiuti militari Usa approvato tre settimane fa stanno arrivando al fronte in Ucraina: lo ha detto un funzionario statunitense. Lo riporta il Guardian.

Le armi includono intercettori destinati alla difesa aerea, artiglieria e missili guidati di precisione a lungo raggio Atacms.

«Abbiamo già iniziato a far arrivare artiglieria e Atacms... e anche altre capacità di difesa aerea destinate a soddisfare le esigenze più urgenti, in particolare con un occhio alle attività della Russia in questo momento a Kharkiv», ha affermato il funzionario.

L'Estonia invierà delle truppe?

Intanto, il consigliere per la Sicurezza nazionale estone Madis Roll ha affermato che il governo di Tallinn sta discutendo «seriamente» la possibilità di inviare truppe in Ucraina.

Secondo il consigliere del presidente estone, il governo sta analizzando il potenziale dispiegamento e preferirebbe farlo come parte di una missione Nato «per dimostrare forza e determinazione».

Deraglia un treno merci a Volgograd

Intanto un treno merci è deragliato nella regione russa di Volgograd, in Russia «a causa dell'intervento di persone non autorizzate», rendono noto le Ferrovie del Volga citate dall'agenzia di stampa Tass. Secondo le informazioni preliminari, non ci sono feriti.

Attualmente, il traffico ferroviario nella area è sospeso e si prevede un ritardo nei treni passeggeri, si legge in un comunicato. Si indaga sulla natura dell'incidente, aggiungono le autorità locali.

Nonostante le proteste, in Georgia è prevista oggi l'adozione del disegno di legge filo-Mosca sulla «influenza straniera».

SDA