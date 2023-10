Il segretario di Stato americano Antony Blinken è tornato in Israele Keystone

Antony Blinken è tornato oggi in Israele – come previsto – per colloqui sulla crisi: lo scrive un giornalista dell'agenzia di stampa Afp che viaggia insieme al segretario di Stato americano.

Il capo della diplomazia Usa, che giovedì si trovava in Israele per una visita di solidarietà, è atterrato a Tel Aviv e incontrerà nuovamente il primo ministro Benyamin Netanyahu a Gerusalemme.

''Se Hezbollah compirà un errore per metterci alla prova, la nostra reazione sara' micidiale'', ha nel frattempo avverito il portavoce militare israeliano Daniel Hagari dopo gli scontri a fuoco di ieri al confine con il Libano in cui due israeliani sono rimasti uccisi. ''Gli Hezbollah – ha aggiunto – operano dietro istruzione e con il sostegno dell'Iran, mettendo cosi' in pericolo il Libano''.

Intanto, Muhammad Abdel Fadil Shousha, governatore del Nord Sinai, ha ricevuto questa mattina il Khaled Abdel Ghaffar, Ministro della Sanità, nella città di Bir al-Abd; la visita del Ministro della Sanità prevede l'ispezione di alcuni ospedali del governatorato e l'ispezione delle ambulanze, al fine di garantire che gli ospedali siano pronti ad accogliere i palestinesi feriti da Gaza e a rispondere a qualsiasi richiesta relativa al settore sanitario e medico nel Nord Sinai.

Il governatore ha parlato di aumentare il livello di preparazione negli ospedali e nelle unità mediche, fornendo medicinali e sangue di emergenza e supportando gli ospedali con personale medico per accogliere i palestinesi feriti.

Ha poi precisato che resta intanto fermo l'invio degli aiuti a Gaza, a causa della ripresa degli attacchi israeliani su varie aree della Striscia.

SDA