  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Arrestati 450 lavoratori Blitz anti-immigrazione in uno stabilimento di Hyundai Motor e LG Energy Solution in Georgia

SDA

5.9.2025 - 12:32

Blitz è avvenuto in uno stabilimento gestito dai colossi sudcoreani Hyundai Motor e LG Energy Solution in Georgia (foto simbolica)
Blitz è avvenuto in uno stabilimento gestito dai colossi sudcoreani Hyundai Motor e LG Energy Solution in Georgia (foto simbolica)
Keystone

Blitz USA santi-immigrazione in uno stabilimento gestito dai colossi sudcoreani Hyundai Motor e LG Energy Solution in Georgia. Le autorità statunitensi hanno arrestato 450 lavoratori, tra cui oltre 300 sudcoreani.

Keystone-SDA

05.09.2025, 12:32

05.09.2025, 12:45

La Corea del Sud ha espresso «preoccupazione e rammarico» per il raid a ampio raggio effettuato dalle autorità per l'immigrazione americane presso il sito di un impianto di costruzione di batterie, affermando che «i diritti delle persone non devono essere ingiustamente violati». È la dichiarazione rilasciata dal ministero degli Esteri riportata dall'agenzia Yonhap.

Le autorità americane hanno spiegato che la retata e gli arresti facevano parte di un'indagine su individui privi di documenti, secondo quanto riportato dai media locali.

«Le attività economiche delle nostre aziende che investono negli Stati Uniti e i diritti e gli interessi dei nostri cittadini non devono essere ingiustamente violati», ha affermato il portavoce del ministero Lee Jae-woong, in un briefing con i media. Abbiamo espresso oggi la nostra preoccupazione e il nostro rammarico tramite l'ambasciata Usa Seul», ha aggiunto Lee.

Seul ha inviato sul posto funzionari della sua ambasciata e del suo consolato di Washington e di Atlanta, incaricando le missioni diplomatiche locali di istituire una task force per occuparsi e seguire le questioni che stanno emergendo, ha proseguito il ministero.

I più letti

Turista taglia il filo spinato su un'alpe mettendo in pericolo il bestiame
Pescato uno squalo nutrice arancione, che si scopre poi essere in realtà albino
Piotr Szczerek è diventato il CEO più odiato al mondo, ecco perché
In crociera per sempre per «soli» 82'000 franchi: ora è possibile con un pass speciale
Un lutto colpisce la famiglia reale britannica: «Profonda tristezza»

Altre notizie

Naufragio di Mike Lynch. Il comandante del Bayesian: «Ero certo che non sarebbe affondato»

Naufragio di Mike LynchIl comandante del Bayesian: «Ero certo che non sarebbe affondato»

Gran Bretagna. Rimpasto di Governo, Lammy è il nuovo vicepremier. Silurati in due

Gran BretagnaRimpasto di Governo, Lammy è il nuovo vicepremier. Silurati in due

Sanità. Kennedy Jr. attacca il CDC: «È responsabile delle vittime di Covid»

SanitàKennedy Jr. attacca il CDC: «È responsabile delle vittime di Covid»