Blitz è avvenuto in uno stabilimento gestito dai colossi sudcoreani Hyundai Motor e LG Energy Solution in Georgia (foto simbolica)

Blitz USA santi-immigrazione in uno stabilimento gestito dai colossi sudcoreani Hyundai Motor e LG Energy Solution in Georgia. Le autorità statunitensi hanno arrestato 450 lavoratori, tra cui oltre 300 sudcoreani.

Keystone-SDA SDA

La Corea del Sud ha espresso «preoccupazione e rammarico» per il raid a ampio raggio effettuato dalle autorità per l'immigrazione americane presso il sito di un impianto di costruzione di batterie, affermando che «i diritti delle persone non devono essere ingiustamente violati». È la dichiarazione rilasciata dal ministero degli Esteri riportata dall'agenzia Yonhap.

Le autorità americane hanno spiegato che la retata e gli arresti facevano parte di un'indagine su individui privi di documenti, secondo quanto riportato dai media locali.

«Le attività economiche delle nostre aziende che investono negli Stati Uniti e i diritti e gli interessi dei nostri cittadini non devono essere ingiustamente violati», ha affermato il portavoce del ministero Lee Jae-woong, in un briefing con i media. Abbiamo espresso oggi la nostra preoccupazione e il nostro rammarico tramite l'ambasciata Usa Seul», ha aggiunto Lee.

Seul ha inviato sul posto funzionari della sua ambasciata e del suo consolato di Washington e di Atlanta, incaricando le missioni diplomatiche locali di istituire una task force per occuparsi e seguire le questioni che stanno emergendo, ha proseguito il ministero.