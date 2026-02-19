  1. Clienti privati
Medio Oriente «Il Board of Peace di Trump prevede una base per 5'000 militari a Gaza»

SDA

19.2.2026 - 14:07

Il Board of Peace si riunisce per la prima volta oggi a Washington.
Il Board of Peace si riunisce per la prima volta oggi a Washington.
Keystone

L'amministrazione americana di Donald Trump pianifica «la costruzione di una base militare» per 5'000 unità nel sud della Striscia di Gaza, estesa su una superficie di oltre 1,4 chilometri quadrati: lo riferisce il «Guardian» citando documenti del Board of Peace.

Keystone-SDA

19.02.2026, 14:07

19.02.2026, 14:10

Il sito è previsto come base operativa militare per una futura Forza internazionale di stabilizzazione (ISF), aggiunge il giornale confermando quanto previsto dal Piano Trump per Gaza.

Il Board of Peace, voluto da Trump, si riunisce per la prima volta oggi a Washington. La Svizzera parteciperà alla riunione inaugurale in qualità di osservatrice; «la questione di un'eventuale adesione formale al Board of Peace sarà esaminata in un secondo momento dal Consiglio federale», ha dichiarato il Dipartimento federale degli affari esteri a Keystone-ATS.

