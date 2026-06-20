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Dopo 6 settimane In Bolivia il presidente Rodrigo Paz dichiara lo stato di emergenza per le proteste

SDA

20.6.2026 - 19:42

Il presidente boliviano Rodrigo Paz ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto il paese dopo oltre sei settimane di proteste e blocchi stradali.

Rodrigo Paz in una foto del novembre del 2025.
Rodrigo Paz in una foto del novembre del 2025.
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.06.2026, 19:42

20.06.2026, 19:43

«Dopo aver esaurito tutte le vie di dialogo, raggiunto accordi con coloro le cui richieste erano legittime e identificato coloro che hanno usato la violenza nel tentativo di destabilizzare la Bolivia, abbiamo preso la decisione di dichiarare lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale», ha affermato Paz in un discorso televisivo.

Quindi ha annunciato che «ho dato istruzioni alla polizia boliviana e alle forze armate di adottare le misure necessarie per ripristinare la libera circolazione, rimettere in funzione le autostrade e garantire la sicurezza della popolazione».

Negziati con i sindacati conclusi?

«L'obiettivo è liberare la Bolivia da coloro che usano il conflitto politico per bloccare le strade e danneggiare la popolazione», ha aggiunto il presidente.

In questo modo ha dato per conclusi i negoziati con i sindacati che non hanno accettato di sedersi a un tavolo negoziale con l'esecutivo. Ieri sera Paz aveva annunciato di aver concluso un accordo con il principale sindacato del paese, la Centrale operaia boliviana (COB).

Il presidente ha quindi lanciato oggi un ultimo messaggio «a coloro che mantengono ancora i blocchi» affermando che «sono ancora in tempo per desistere volontariamente».

Le reazioni non si sono fatte attendere

Il testo del decreto pubblicato dal governo ordina tra le altre cose alla popolazione di «astenersi dal promuovere, compiere o sostenere atti di violenza, intimidazione, minacce, coercizione, partecipare a blocchi o mobilitazioni».

La decisione del governo è stata però respinta dal sindacato dei contadini Tupac Katari, da quello dei cocaleros vicino a Evo Morales e dalle organizzazioni indigeniste.

«Le proteste continueranno finché non si dimetterà il presidente Rodrigo Paz. Manteniamo i blocchi stradali, non ci arrenderemo», ha dichiarato in una conferenza stampa Isidro Auca, leader del sindacato dei cocaleros del Tropico di Cochabamba.

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