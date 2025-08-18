  1. Clienti privati
Elezioni I risultati confermano: in Bolivia sarà ballottaggio a destra

SDA

18.8.2025 - 07:00

Elezioni in Bolivia, sarà ballottaggio
Keystone

I risultati ufficiali parziali confermano che saranno un senatore di centrodestra e un ex presidente di destra a contendersi la presidenza della Bolivia dopo il primo turno delle elezioni di domenica, che segna la fine di due decenni di governo di sinistra.

18.08.2025, 07:00

18.08.2025, 08:04

Con il 92% dei voti scrutinati, il senatore Rodrigo Paz è in testa a sorpresa con il 32,15% delle preferenze davanti all'ex presidente di destra Jorge 'Tuto' Quiroga con il 26,87% dei voti. Terzo l'imprenditore milionario Samuel Doria Medina (19,86%), che appoggerà Paz. Solo quarto il principale candidato di sinistra, il presidente del Senato Andronico Rodríguez.

