Politica In Bolivia Rodrigo Paz, esponente del Partito Cristiano Democratico, vince le elezioni presidenziali

SDA

20.10.2025 - 07:01

Rodrigo Paz è il nuovo presidente della Bolivia
Rodrigo Paz è il nuovo presidente della Bolivia
Keystone

Il senatore Rodrigo Paz ha vinto il secondo turno delle elezioni presidenziali in Bolivia, secondo i risultati preliminari diffusi dal Tribunale Supremo Elettorale dopo lo scrutinio del 97,53% dei voti.

Keystone-SDA

20.10.2025, 07:01

20.10.2025, 07:33

Paz, esponente del Partito Cristiano Democratico di orientamento centrista, ha ottenuto il 54,54% dei consensi, mentre l'ex presidente Jorge Quiroga (in carica dal 2001 al 2002), candidato dell'alleanza di destra Libertà e Democrazia, si è fermato al 45,46%.

Il presidente del Tribunale elettorale, Oscar Hassenteufel, ha dichiarato che, sebbene i dati siano ancora provvisori, «la tendenza è ormai irreversibile».

Nel suo programma, Paz propone una decentralizzazione economica attraverso la redistribuzione delle entrate fiscali a regioni e comuni, l'introduzione di un programma di prestiti agevolati e agevolazioni fiscali per sostenere le piccole e medie imprese.

Sul piano estero, Paz punta a rafforzare i legami internazionali della Bolivia, dando priorità al ripristino delle relazioni con gli Stati Uniti e allo sviluppo della cooperazione regionale nel Mercosur.

Paz entrerà ufficialmente in carica l'8 novembre.

