Jair Bolsonaro in attesa della sentenza all'entrata della sua abitazione a Brasilia, dove si trova agli arresti domiciliari. Keystone

La prima sezione della Corte suprema brasiliana ha emesso una condanna a 27 anni e tre mesi per l'ex presidente Jair Bolsonaro, condannato per tentato colpo di Stato e altri reati connessi, tra cui associazione a delinquere. Esulta la sinistra, l'opposizione chiede l'amnistia. Trump tuona dagli Stati Uniti per difendere il suo amico. I figli del condannato reagiscono in modo virulento: «È persecuzione, processo già scritto».

Keystone-SDA SDA

«La gravità e l'intensità della colpevolezza, dei motivi, delle circostanze e delle conseguenze del reato sono ampiamente sfavorevoli all'imputato Jair Messias Bolsonaro», ha detto il giudice della Corte suprema, Alexandre de Moraes, relatore del caso, durante la votazione sulla determinazione della pena per l'ex presidente.

Secondo Moraes, l'ex presidente «ha strumentalizzato l'apparato statale e mobilitato agenti e risorse pubbliche con l'intento di diffondere false narrazioni per provocare instabilità sociale e perpetuarsi al potere».

Anche associazione a delinquere

Bolsonaro è stato riconosciuto colpevole di tentativo di colpo di Stato, abolizione violenta dello Stato di diritto, associazione a delinquere, danneggiamento del patrimonio pubblico e deterioramento di beni vincolati.

Dopo i giudici Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes, e Flávio Dino, anche il presidente del collegio, Cristiano Zanin ha ritenuto il leader di destra colpevole di tutte le accuse.

Esulta la sinistra, l'opposizione chiede l'amnistia

Dopo la condanna a 27 anni e 3 mesi dell'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro per tentativo di golpe, la sinistra al governo ha parlato di «giorno storico per la democrazia». Lindbergh Farias, il leader alla Camera del Partito dei lavoratori (Pt) del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ha definito il voto della giudice Carmen Lúcia «contundente» e ha detto che «l'amnistia va sepolta una volta per tutte».

Sui social, il leader del governo José Guimarães ha sottolineato che «nessuno è al di sopra della legge», mentre la ministra Gleisi Hoffmann ha parlato di «vittoria della democrazia e della sovranità nazionale» ed il ministro Paulo Teixeira ha esultato: «Oggi abbiamo sepolto di nuovo la dittatura».

All'opposto, il leader dell'opposizione, Luciano Lorenzini Zucco del Partito liberale (Pl) di Bolsonaro, ha accusato la Corte di «processo farsa» e di «condanna annunciata». In una nota, i deputati del Pl hanno attaccato i giudici Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia e Flávio Dino, elogiando invece Luiz Fux, unico magistrato a votare per l'assoluzione.

L'opposizione ha annunciato battaglia per un'amnistia «ampia, generale e senza restrizioni» e ha promesso di continuare a denunciare «abusi e irregolarità» del processo.

Le reazioni dagli Stati Uniti

Immediato è arrivato il commento di Donald Trump, che ha parlato di «condanna sorprendente», affermando che quanto avvenuto al leader brasiliano è quanto «hanno cercato di fare» con lui.

La decisione del Brasile su Jair Bolsonaro è «ingiusta»; «risponderemo a questa caccia alle streghe».

Lo ha detto il segretario di Stato Marco Rubio. «Continuano le persecuzioni politiche da parte di chi viola i diritti umani come Alexandre de Moraes, mentre lui e altri membri della Corte suprema del Brasile hanno ingiustamente deciso di incarcerare l'ex presidente. Gli Stati Uniti risponderanno a questa caccia alle streghe», afferma Rubio.

La reazione die figli di Bolsonaro: «È persecuzione, processo già scritto»

Dopo la condanna dell'ex presidente Jair Bolsonaro per colpo di Stato, non si sono fatte attendere le reazioni dei figli.

Durissimo il primogenito, il senatore Flavio Bolsonaro, che sui social ha accusato la Corte Suprema di aver «spezzato i pilastri della democrazia» condannando «un innocente che ha osato non piegarsi a un dittatore chiamato Alexandre de Moraes».

«Mio padre è forte e determinato ad affrontare a testa alta questa persecuzione», ha scritto, aggiungendo che «la storia dimostrerà che siamo dalla parte giusta, quella della difesa della democrazia».

Flavio ha denunciato un processo «dal verdetto già scritto», elogiando il voto del ministro Luiz Fux, unico a chiedere l'assoluzione dell'ex presidente. Ha inoltre accusato la giudice Carmen Lúcia, che ha dato la maggioranza per la condanna, di «non individuare nemmeno un solo comportamento e di non citare nemmeno una prova concreta. Persone che non si conoscono e non si sono mai parlate sono state trasformate in un'unica organizzazione criminale. Le narrazioni sono diventate la base giuridica».

Anche il deputato federale Eduardo Bolsonaro, dagli Stati Uniti, ha attaccato duramente, parlando di «suprema persecuzione» e scrivendo in maiuscolo «voglioni uccidere Bolsonaro», chiedendo un'amnistia «ampia, generale e senza restrizioni» per tutti e denunciando «la persecuzione di Moraes» contro la sua famiglia e gli ex alleati del padre.