  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Brasile Bolsonaro dimesso dall'ospedale resterà ai domiciliari per 90 giorni

SDA

28.3.2026 - 13:14

L'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro (foto d'archivio)
L'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro (foto d'archivio)
Keystone

L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è stato dimesso venerdì dall'ospedale e trasferito alla sua abitazione, dove trascorrerà almeno tre mesi agli «arresti domiciliari umanitari».

Keystone-SDA

28.03.2026, 13:14

28.03.2026, 13:22

Bolsonaro, 71 anni, sta scontando una condanna a 27 anni di carcere per il tentativo di colpo di stato contro l'attuale presidente Luiz Inácio Lula da Silva dopo essere stato sconfitto alle elezioni del 2022.

Il giudice della Corte Suprema, Alexandre de Moraes aveva concesso all'ex presidente 90 giorni di arresti domiciliari per motivi di salute, trascorso tale periodo, verranno rivalutate le condizioni alle quali l'ex presidente (2019-2022) dovrà scontare la parte restante della pena.

Bolsonaro era stato ricoverato in terapia intensiva per una broncopolmonite batterica.

I più letti

Amore sugli sci: ecco le coppie del circo bianco tra piste e vita privata
Ecco perché «sempre più ebrei pensano di lasciare la Svizzera»
Degli estranei si spacciano per amici intimi delle vittime di Cran-Montana
Lo scandalo Epstein manda in crisi il matrimonio della principessa Beatrice di York
Sky prova a trattenere Achille Lauro a «X Factor» con una cifra monstre

Altre notizie

Ticker Medio Oriente. Pakistan e Iran discutono di soluzioni sulla guerra - Uccisi tre giornalisti libanesi

Ticker Medio OrientePakistan e Iran discutono di soluzioni sulla guerra - Uccisi tre giornalisti libanesi

Difesa. L'India acquista armi per 25 miliardi, anche i sistemi S-400 russi

DifesaL'India acquista armi per 25 miliardi, anche i sistemi S-400 russi

Immigrazione. Almeno 22 migranti morti dopo sei giorni alla deriva nel Mediterraneo

ImmigrazioneAlmeno 22 migranti morti dopo sei giorni alla deriva nel Mediterraneo