BrasileBolsonaro dimesso dall'ospedale resterà ai domiciliari per 90 giorni
SDA
28.3.2026 - 13:14
L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è stato dimesso venerdì dall'ospedale e trasferito alla sua abitazione, dove trascorrerà almeno tre mesi agli «arresti domiciliari umanitari».
Keystone-SDA
28.03.2026, 13:14
28.03.2026, 13:22
SDA
Bolsonaro, 71 anni, sta scontando una condanna a 27 anni di carcere per il tentativo di colpo di stato contro l'attuale presidente Luiz Inácio Lula da Silva dopo essere stato sconfitto alle elezioni del 2022.
Il giudice della Corte Suprema, Alexandre de Moraes aveva concesso all'ex presidente 90 giorni di arresti domiciliari per motivi di salute, trascorso tale periodo, verranno rivalutate le condizioni alle quali l'ex presidente (2019-2022) dovrà scontare la parte restante della pena.
Bolsonaro era stato ricoverato in terapia intensiva per una broncopolmonite batterica.