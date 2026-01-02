L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è tornato in carcere dopo essere stato dimesso dall'ospedale. Keystone

L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è tornato al quartier generale della Polizia federale di Brasilia, dove sta scontando una pena detentiva di 27 anni per tentato golpe, dopo otto giorni in ospedale e quattro interventi.

Keystone-SDA SDA

L'ex leader di destra, al governo dal 2019 al 2022, era stato ricoverato il 24 dicembre, con l'autorizzazione della Corte suprema, per un intervento chirurgico per correggere due ernie inguinali.

L'operazione è stata effettuata il giorno successivo, senza complicazioni, e ha rappresentato la prima uscita di Bolsonaro dalla cella in cui si trova dallo scorso novembre.

Durante il ricovero i medici hanno eseguito altri tre interventi per curare il singhiozzo persistente di cui soffre da diversi mesi, oltre ad un'endoscopia che ha confermato esofagite e gastrite.

I sanitari hanno affermato che la salute dell'ex presidente rimane stabile dopo gli interventi, anche se il singhiozzo non è stato risolto. Bolsonaro sta affrontando da anni le complicazioni di una coltellata all'addome riportata durante un comizio elettorale del 2018.