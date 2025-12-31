  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Brasile Bolsonaro torna in sala operatoria per nuova crisi di singhiozzo

SDA

31.12.2025 - 08:15

L'ex presidente è stato condannato a oltre 27 anni di carcere.
L'ex presidente è stato condannato a oltre 27 anni di carcere.
Keystone

L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro (2019-2022) è stato nuovamente trasferito in sala operatoria a causa del persistere di crisi di singhiozzo.

Keystone-SDA

31.12.2025, 08:15

31.12.2025, 08:20

A darne notizia è stata sua moglie, Michelle Bolsonaro, che lo assiste durante il ricovero in un ospedale privato di Brasilia. Secondo quanto riferito dai media locali, la nuova crisi è iniziata intorno alle 10 di ieri e non si è attenuata nelle ore successive.

Alla luce del quadro clinico, l'équipe medica ha deciso di procedere con un ulteriore rafforzamento del blocco del nervo frenico, una procedura indicata nei casi di singhiozzo prolungato. Nei giorni precedenti Bolsonaro era già stato sottoposto due volte allo stesso trattamento, che prevede l'iniezione di un anestetico per interrompere gli spasmi responsabili del disturbo.

L'ex first lady ha parlato di «giorni difficili» per la famiglia e ha chiesto sostegno e preghiere. Poco prima del suo annuncio, anche Carlos Bolsonaro, il secondo figlio dell'ex presidente, aveva confermato il ritorno delle crisi.

Jair Bolsonaro è stato arrestato il 22 novembre scorso dopo essere stato condannato a 27 anni e 3 mesi di carcere per un tentato colpo di Stato e, una volta dimesso dall'ospedale, a inizio 2026, tornerà in cella, presso la sede della Sovrintendenza della polizia federale di Brasilia.

I più letti

La giovane Giada D'Antonio: «Non mi sono praticamente accorta di Mikaela Shiffrin»
Per Vittorio Sgarbi nessun amministratore, ma scatta la perizia medica
Brigitte Bardot e la promessa all'unico figlio, mai voluto, «oggetto della mia sventura»
È morta Tatiana Schlossberg, la nipote di JFK aveva 35 anni
Ora Shiffrin si difende dalle accuse di Swiss Ski: «Non era per ottenere un vantaggio»

Altre notizie

Taipei-Pechino. Le navi cinesi si ritirano dalle vicinanze di Taiwan

Taipei-PechinoLe navi cinesi si ritirano dalle vicinanze di Taiwan

Guerra in Ucraina. Sei feriti in raid russi su Odessa, attaccate strutture residenziali

Guerra in UcrainaSei feriti in raid russi su Odessa, attaccate strutture residenziali

Conflitti. Un anno nero per la pace, mai così tante guerre dal 1945

ConflittiUn anno nero per la pace, mai così tante guerre dal 1945

Guerra in Ucraina. Kiev: «Nessuna prova del raid sulla villa di Putin», il 6 vertice europeo

Guerra in UcrainaKiev: «Nessuna prova del raid sulla villa di Putin», il 6 vertice europeo