Medio OrienteBomba a grappolo su un sobborgo di Tel Aviv, morte due persone
SDA
18.3.2026 - 07:39
Il servizio di ambulanze Magen David Adom annuncia la morte di due persone rimaste gravemente ferite nell'impatto di una bomba a grappolo iraniana nel sobborgo di Ramat Gan, a Tel Aviv. Si tratta di un uomo e di una donna.
Keystone-SDA
18.03.2026, 07:39
18.03.2026, 07:43
SDA
Il lancio di missili iraniani ha inoltre devastato la stazione ferroviaria di Savidor e frammenti di un missile sono caduti nel cortile di una scuola a Gerusalemme.