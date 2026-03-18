Il luogo dell'impatto del missile iraniano a Ramat Gan, un sobborgo di Tel Aviv. Keystone

Il servizio di ambulanze Magen David Adom annuncia la morte di due persone rimaste gravemente ferite nell'impatto di una bomba a grappolo iraniana nel sobborgo di Ramat Gan, a Tel Aviv. Si tratta di un uomo e di una donna.

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Il lancio di missili iraniani ha inoltre devastato la stazione ferroviaria di Savidor e frammenti di un missile sono caduti nel cortile di una scuola a Gerusalemme.