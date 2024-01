Bombe a tappeto sull'Ucraina, l'esperto: «Mosca non può tenere l'intensità per molto tempo»

Missili, droni, missili da crociera: la Russia sta sparando contro l'Ucraina come non faceva da tempo. Secondo il ricercatore di sicurezza Niklas Masuhr, gli attacchi hanno assunto una nuova qualità. Ma a Kiev non mancano le possibilità.

Un vigile del fuoco cerca di spegnere un incendio dopo un attacco russo a Kiev. AP Photo/Efrem Lukatsky

Hai fretta? blue News fasst riassume per te L'Ucraina sta subendo un massiccio attacco missilistico da parte dell'esercito russo. Secondo il ricercatore di sicurezza dell'ETH Niklas Masuhr, gli attacchi sono più complessi che in passato.

Tuttavia, le capacità di difesa degli ucraini potrebbero migliorare nel prossimo futuro. Ciò è dovuto a miglioramenti nella compatibilità di vari sistemi d'arma e all'imminente consegna di jet da combattimento F-16.

Il capo del Cremlino Vladimir Putin ha un urgente bisogno di successo in vista delle prossime elezioni presidenziali. Mostra di più

Dalla fine di dicembre, Vladimir Putin sta gettando tutto quello che ha in Ucraina: l'esercito russo ha bombardato città e villaggi in tutto il Paese con attacchi aerei. Secondo la parte ucraina, solo martedì notte sono stati lanciati 99 razzi e missili da crociera. Questa situazione si protrae notte dopo notte.

«Nessun altro Stato ha mai respinto attacchi così uniti», lamenta il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. E anche se l'Ucraina si vanta di essere in grado di intercettare la maggior parte dei proiettili russi: l'esercito di Putin ci riesce sempre. I civili muoiono, le case e le infrastrutture vengono danneggiate.

La Russia ora attacca in modo più coordinato

Niklas Masuhr, ricercatore sulla sicurezza presso il Politecnico di Zurigo, osserva che i recenti attacchi russi sono stati più complessi rispetto alle fasi precedenti della guerra. «I droni d'attacco vengono utilizzati principalmente per scoprire i sistemi di difesa aerea ucraini nella prima ondata, mentre le armi di precisione terrestri, aeree e marittime vengono poi stratificate in modo tale che il maggior numero possibile di missili colpisca l'obiettivo».

Ma una cosa è chiara: «Naturalmente, i russi non possono mantenere questa intensità per un periodo di tempo prolungato», spiega Masuhr.

E le capacità di difesa degli ucraini potrebbero migliorare nel prossimo futuro. Masuhr cita il progetto «FrankenSAM», che intende combinare sistemi di sensori e lanciatori occidentali e (post-)sovietici. Questo potrebbe migliorare significativamente il «mosaico» dei vari sistemi forniti finora. In secondo luogo, la consegna dei caccia F-16 tanto attesi da Zelensky è imminente.

I tanto agognati F-16 sono sempre più vicini

Un numero limitato di F-16 non significa automaticamente una superiorità aerea ucraina. «Tuttavia, la capacità di rilevare, tracciare e ingaggiare obiettivi aerei a distanze significativamente maggiori può avere un effetto difensivo contro le forze aeree russe», spiega Masuhr. La difesa aerea ucraina, che in precedenza doveva operare in modo molto monodimensionale da terra, verrebbe così notevolmente alleggerita.

Come scrive la NZZ, non è chiaro quali siano gli obiettivi specifici dell'ultima serie di attacchi russi, a parte intimidire la popolazione ucraina. Tuttavia in un'analisi pubblicata mercoledì, i servizi segreti britannici affermano che sempre più spesso viene presa di mira l'industria della difesa ucraina e non necessariamente l'infrastruttura elettrica, come è avvenuto lo scorso inverno.

Il ricercatore dell'ETH ha anche osservato che gli impianti industriali sono sempre più attaccati, «soprattutto quelli legati agli sforzi degli ucraini per produrre sistemi di droni di dimensioni variabili».

Putin ha bisogno di successi prima delle elezioni di marzo

Nel frattempo, Putin è sotto pressione per una mossa: il sovrano russo è in corsa per un nuovo mandato alle elezioni presidenziali di marzo e vuole essere in grado di dimostrare i successi sul fronte bellico entro quella data. Dove è più probabile che ci riesca?

Secondo Masuhr, i russi stanno attualmente concentrando la loro offensiva di terra sulla città di Avdiivka. D'altra parte vogliono avanzare anche verso Kupyansk, nel nord, che è «un importante hub logistico per gli ucraini». L'attenzione si concentra anche sulle aree che sono state liberate nel corso della controffensiva ucraina sul fronte di Zaporizhzhya in estate.

L'Ucraina ha imparato dagli errori di Bachmut

«Con Avdiivka, i russi sembrano voler ripetere la dinamica della cattura di Bakhmut», spiega Masuhr. «Il loro obiettivo è quindi quello di accerchiare e logorare gli ucraini».

Al momento, tuttavia, gli ucraini hanno chiaramente subito meno perdite dei russi nella battaglia. E il comandante in capo ucraino Valerii Zaluzhnyi ha già fatto sapere che le sue truppe si ritireranno se la situazione dovesse volgere a favore dei russi.

«Questo è rilevante nella misura in cui tenere a lungo Bachmut, con pesanti perdite di unità esperte, era già visto come un errore militare da alcuni analisti in estate», dice Masuhr, spiegando il cambiamento dei segnali. «Questo è stato confermato dalla controffensiva, in gran parte fallita, dell'estate».

Collaborazione: Andreas Fischer