  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Bombe Israele vicino a ospedali, 83 morti dall'alba

SDA

18.9.2025 - 08:39

Prosegue la massiccia offensiva israeliana a Gaza.
Prosegue la massiccia offensiva israeliana a Gaza.
Keystone

Le forze israeliane hanno scatenato una nuova ondata di attacchi su Gaza, colpendo aree vicine ad alcuni dei pochi ospedali ancora funzionanti, mentre prosegue l' attacco via terra su Gaza City.

Keystone-SDA

18.09.2025, 08:39

18.09.2025, 08:54

Fonti sanitarie riferiscono ad Al Jazeera di almeno 83 palestinesi uccisi oggi dalle forze israeliane.

Missili hanno colpito le aree intorno agli ospedali di al-Shifa e al-Ahli, tra i pochi ancora funzionanti: almeno 15 persone sono state uccise fuori da al-Shifa, mentre altre quattro sono morte in un altro attacco vicino ad al-Ahli.

Hamas ha condannato gli attacchi vicino agli ospedali come un «crimine di guerra a tutti gli effetti» e «un palese messaggio di sfida e palese disprezzo per la comunità internazionale».

Ieri era stato attaccato tre volte anche un ospedale pediatrico, quello di al-Rantisi. L'Onu, nell'inchiesta che ha condotto a dichiarare le azioni di Israele a Gaza un genocidio, ha anche evidenziato la distruzione da parte di Israele del centro di fecondazione in vitro di Al Basma, che ha distrutto 4.000 embrioni e 1.000 campioni di sperma e ovuli, definendola «una misura volta a impedire le nascite tra i palestinesi di Gaza», e uno degli atti definiti di genocidio dalla Convenzione del 1948.

Le Nazioni Unite affermano che queste azioni si inscrivono in una campagna sistematica per smantellare il settore sanitario di Gaza, che descrivono come «medicidio»: l'uccisione di operatori sanitari e la distruzione di ospedali per eliminare l'assistenza medica nell'enclave. Ieri è stato ucciso, tra gli altri, un operatore di Medici senza Frontiere, il tredicesimo dall'inizio della guerra.

I più letti

Zurigo come capitale del Ticino? Ecco come l'IA fallisce con le immagini basate su dati
Katia Buchicchio, la prima Miss Italia con l'apparecchio ai denti: «Mi rende unica»
Un uomo e due bambini bruciano vivi in una Tesla a causa delle porte retrattili
Vittorie convincenti per le grandi: Yann Sommer decisivo per l'Inter. Guarda tutte le Highlights
Ecco il peggior passo falso di Trump con Elisabetta II. Carlo ha un piano per evitarne altri

Altre notizie

Perù. Proteste sospese per 72 ore, Machu Picchu riapre ai turisti

PerùProteste sospese per 72 ore, Machu Picchu riapre ai turisti

Paese allo sbando. A Cuba i problemi si accumulano, la crisi è così grave come se ci fosse la guerra

Paese allo sbandoA Cuba i problemi si accumulano, la crisi è così grave come se ci fosse la guerra

Medio Oriente. L'Idf continua a colpire Gaza, 400'000 le persone in cammino. Israele e USA pianificano di spartirsi la terra

Medio OrienteL'Idf continua a colpire Gaza, 400'000 le persone in cammino. Israele e USA pianificano di spartirsi la terra