Le forze armate del Qatar lanciano missili intercettori nel cielo sopra Doha per intercettare i missili iraniani in arrivo. Stringer/dpa

Donald Trump e Benjamin Netanyahu alzano il tiro puntando al cuore energetico dell'Iran. Israele e Stati Uniti hanno infatti preso di mira le infrastrutture chiave dell'industria del greggio e del gas naturale della Repubblica islamica, colpendo gli impianti di Asaluyeh – che ospita impianti petroliferi e petrolchimici – e soprattutto South Pars, il più grande giacimento di gas naturale al mondo.

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Entrambe le strutture sono affacciate sul Golfo, a poche centinaia di chilometri dallo Stretto di Hormuz.

Il loro inserimento tra gli obiettivi ha scatenato la vendetta della Repubblica islamica che ha promesso di «radere al suolo» gli impianti energetici nemici, attaccando prima in Arabia Saudita – dove è stato intercettato un drone indirizzato a un impianto di gas della Provincia orientale – e poi in Qatar, dove un incendio è scoppiato nell'importante impianto di Ras Laffan a seguito di un raid, causando «gravi danni».

Un'escalation che ha fatto schizzare ulteriormente i prezzi di petrolio e gas tra i timori che l'offensiva israelo-americana non conosca linee rosse. E che intanto prosegue anche nell'obiettivo di smantellare la leadership iraniana: dopo Larijani e Soleimani, l'Idf ha rivendicato di aver ucciso anche il ministro dell'Intelligence Ismail Khatib.

«Siamo nella fase decisiva», ha esultato il ministro israeliano Katz. «Nessuno in Iran gode di immunità. E tutti sono nel mirino».

Washington cambia posizione

«Israele ha aiutato operativamente a trasmettere un messaggio degli Usa: o viene sminato e riaperto lo Stretto di Hormuz, o distruggeremo tutto l'impianto di South Pars, così come altre infrastrutture energetiche», ha minacciato una fonte israeliana a Channel 12, sottolineando che il raid è stato «pienamente coordinato con gli Usa».

Una precisazione che evidenzia un cambio di posizione di Washington, che finora sembrava riluttante a danneggiare infrastrutture cruciali per la futura ripresa dell'Iran.

L'amministrazione Usa aveva criticato i precedenti attacchi israeliani contro i depositi di petrolio a Teheran e aveva chiesto di non colpire le infrastrutture energetiche, tanto che anche nei raid della scorsa settimana su Kharg – isola da cui transita l'80% dell'export petrolifero di Teheran – le forze Usa avevano rivendicato di aver colpito solo strutture militari.

Doha e Abu Dhabi condannano gli ultimi raid

Il cambio di passo israelo-americano, considerato una vera «svolta» dagli analisti, rende più pericolosa una partita che già sta portando gravi ripercussioni sulle economie mondiali, mentre a Hormuz manca ancora una decisione su una possibile missione militare a difesa dei traffici commerciali.

Stavolta, anche gli alleati Doha e Abu Dhabi hanno condannato i raid su South Pars parlando di «pericolosa escalation» e di «azione irresponsabile»: il giacimento di gas è infatti il più grande al mondo, condiviso tra Iran e Qatar, e rappresenta il 40% della produzione di gas di Teheran.

Le conseguenze degli attacchi si sono fatte sentire in Iraq, dove le importazioni di gas dall'Iran si sono completamente interrotte. E se la rappresaglia di Teheran si è già fatta sentire su Qatar ed Arabia Saudita, i pasdaran hanno emesso ordini di evacuazione anche per gli impianti petrolchimici degli Emirati, con il capo della Marina che ha chiarito che ora, «gli impianti petroliferi legati agli Usa saranno equiparati alle basi militari americane».

Il presidente Masoud Pezeshkian ha messo in guardia dalle «conseguenze incontrollabili» dell'escalation. E anche Mojtaba Khamenei ha rotto il silenzio promettendo che Israele e Stati Uniti «pagheranno», in un messaggio di condoglianze per «l'assassinio» di Ali Larijani.

Teheran in difficoltà

Le dichiarazioni che giungono dalla Repubblica islamica provano a dare prova di forza e fermezza in quello che rappresenta il maggiore momento di crisi del regime, decimato dai raid israeliani che continuano a eliminare le figure di spicco della teocrazia e del governo.

Per ultimo, il ministro dell'intelligence Khatib che «svolgeva un ruolo chiave nel sostenere la repressione interna e le attività terroristiche del regime», ha dichiarato l'Idf confermandone la morte.

Da Teheran, il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha assicurato da parte sua che «l'Iran ha una solida struttura politica» e non si basa «su un singolo individuo».

Ma è chiaro che giorno dopo giorno, l'establishment iraniano si dimostra facile preda di un'offensiva, quella di Israele e Stati Uniti, che non ha alcuna intenzione di rallentare.