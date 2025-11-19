  1. Clienti privati
Stati Uniti Bondi assicura: «Pubblicheremo i file Epstein entro 30 giorni»

SDA

19.11.2025 - 19:04

Negli USA, Camera e Senato hanno approvato la legge per la pubblicazione dei documenti contenuti nei noti "Epstein files".
Keystone

La procuratrice generale degli Stati Uniti Pam Bondi ha assicurato che il dipartimento di Giustizia pubblicherà i file sul caso di Jeffrey Epstein entro 30 giorni, come richiesto dalla legge approvata ieri dalla Camera e dal Senato.

Keystone-SDA

19.11.2025, 19:04

19.11.2025, 19:10

«Continueremo a rispettare la legge e a promuovere la massima trasparenza», ha affermato in una conferenza stampa, sottolineando che la sua agenzia proteggerà «l'identità di tutte le vittime» del finanziere pedofilo.

Dopo la spettacolare giravolta del presidente Donald Trump, Camera e Senato a guida repubblicana hanno approvato la legge a tempo record, e praticamente all'unanimità, che è ora alla firma del presidente, per la pubblicazione dei documenti non classificati contenuti negli ormai famosi Epstein file.

Il caso Jeffrey Epstein

In attesa del resto. Ecco le persone che compaiono nei documenti di Epstein già resi pubblici

Stati Uniti. La Camera approva la legge per divulgare i file su Epstein

Ecco perché il cambio di rotta. Trump avrebbe trovato una scappatoia per i file su Epstein

Altre notizie

Stati Uniti. Trump firmerà la legge, ma Bondi potrebbe bloccare la divulgazione dei file Epstein

Guerra in Medio Oriente. «Hamas ha violato la tregua», Israele torna a bombardare Gaza

Guerra in Ucraina. Piano di pace di USA e Mosca: Kiev ceda il Donbass e riduca l'esercito

