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Circolazione Boom di incidenti in monopattino, il Belgio verso la stretta

SDA

30.3.2026 - 12:30

Velocità e scarso uso del casco sono un mix spesso pericoloso. (foto d'archivio)
Velocità e scarso uso del casco sono un mix spesso pericoloso. (foto d'archivio)
Keystone

Il Belgio prepara una stretta su monopattini e bici elettriche dopo l'impennata di incidenti che nel 2025 ha fatto registrare anche 13 vittime. Il ministro federale della Mobilità, Jean-Luc Crucke, lavora a una bozza di decreto, attesa entro l'anno.

Keystone-SDA

30.03.2026, 12:30

30.03.2026, 12:49

Esso introduce regole più severe per utenti e operatori: casco obbligatorio per tutti i veicoli che superano i 20 km/h, inclusi molti monopattini ed e-bike. «Dai dati» sul numero di incidenti «si traggono facilmente delle conclusioni», ha spiegato, sottolineando la volontà di «sensibilizzare l'opinione pubblica e ridurre incidenti che restano inaccettabili».

All'ospedale Chirec Delta di Bruxelles si registrano centinaia di casi l'anno, soprattutto «fratture facciali e lesioni alla testa», ha riferito all'agenzia Belga il primario Joe Kadou, indicando tra le cause velocità elevate e scarso uso del casco.

Gli operatori della mobilità condivisa però frenano: un obbligo generalizzato, avvertono, rischia di ridurre drasticamente l'utilizzo, come già accaduto in Danimarca. Per evitare l'effetto boomerang, il governo ha finora trovato un compromesso con il settore, tramite l'ong Way to go: monopattini e bici sharing sono limitati a 20 km/h e quindi esentati dal casco.

In cambio, le aziende dovranno rafforzare i dispositivi di sicurezza: limiti automatici in alcune aree, segnali di frenata più visibili e misure contro la guida in stato di ebbrezza. «Per mantenere o ottenere le licenze, dovranno adeguarsi», ha avvertito il ministro.

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