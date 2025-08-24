  1. Clienti privati
Prigioni Boom di migranti detenuti negli USA, con Trump aumentati del 50%

SDA

24.8.2025 - 14:01

Il discusso carcere Alligator Alcatraz
Il discusso carcere Alligator Alcatraz
Keystone

Il numero di migranti detenuti negli Stati Uniti è aumentato del 50% da quando Donald Trump ha assunto l'incarico: sono 60'000 rispetto ai 39'000 che erano detenuti alla fine dell'amministrazione Biden.

Keystone-SDA

24.08.2025, 14:01

24.08.2025, 14:04

Lo riporta Axios sottolineando che il numero potrebbe essere comunque più elevato di quello ufficiale in quanto le statistiche del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale non includono i detenuti nelle nuove strutture come Alligator Alcatraz.

