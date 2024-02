L'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell (foto d'archivio) Keystone

Dopo il suo viaggio in Polonia, l'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell sarà in Ucraina oggi e domani.

Durante il suo soggiorno Borrell incontrerà il presidente Volodymyr Zelensky, il primo ministro Denys Shmyhal, il ministro degli Affari esteri Dmytro Kuleba e il ministro della Difesa Rustem Umerov e si rivolgerà ai deputati della Verkhovna Rada.

Borrell visiterà anche la Missione consultiva dell'Ue per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina).

