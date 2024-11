Secondo Josep Borrell Israele non ha più scuse: deve accettare il cessate il fuoco in Libano. Keystone

«Dobbiamo raggiungere l'accordo per il cessate il fuoco oggi: non ci sono più scuse per rinviare. Altrimenti il Libano crollerà. Spero che oggi il governo Netanyahu approverà l'accordo di Stati Uniti e Francia. Basta con ulteriori richieste».

SDA

Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell parlando con i media a margine del G7 Esteri di Fiuggi (Lazio).

Sul Libano «c'è una proposta sul tavolo mediata da Usa e Francia che fornisce a Israele tutti gli impegni di sicurezza che ha chiesto, non ci sono scuse per rifiutare questa proposta. L'accordo prevede la partecipazione della Francia nel comitato di implementazione» del cessate il fuoco «che sarà presieduto dagli Stati Uniti», ha detto ancora Borrell.

«I libanesi hanno accettato, hanno chiesto alla Francia di farne parte e la Francia vuole aiutare, ma questo è uno dei punti ancora mancanti» nell'accordo, «perché Israele non vuole che i francesi ne facciano parte, c'è un veto», ha sottolineato.

SDA