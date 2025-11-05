  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Bosnia Almeno dieci morti nell'incendio di una casa di riposo a Tuzla

SDA

5.11.2025 - 07:24

Tragedia in una casa di riposo bosniaca.
Tragedia in una casa di riposo bosniaca.
Keystone

Almeno dieci persone sono morte in un grave incendio scoppiato in serata in una casa di riposo a Tuzla, città nel nord della Bosnia ed Erzegovina. Almeno 20 persone sono rimaste ferite.

Keystone-SDA

05.11.2025, 07:24

05.11.2025, 07:52

L'incendio è divampato poco prima delle 21 di ieri, in uno dei piani superiori dell'edificio. Un gran numero di vigili del fuoco provenienti da sei città intorno a Tuzla sono arrivati sul posto. Non si sa ancora come sia scoppiato l'incendio.

Sembra che le fiamme si siano sviluppate a partire dal settimo piano, dove risiedevano ospiti malati e impossibilitati a muoversi autonomamente. Sulla sciagura è stata aperta un'inchiesta.

Grande il dolore e lo sconcerto nella città bosniaca e nel resto del Paese, le cui autorità hanno espresso profondo cordoglio alle famiglie delle vittime, e l'auspicio di pronta guarigione ai feriti.

Il presidente di turno della presidenza tripartita bosniaca Željko Komšić si è immediatamente pronunciato dopo la tragedia, esprimendo le sue condoglianze alle famiglie delle vittime.

I più letti

Briatore su Sinner: «Per essere benvoluto in Italia devi essere un miserabile»
In arrivo la Superluna più grande dell'anno: ecco quando e dove si può ammirare al meglio
Nuove piste dovrebbero portare al relitto dell'avventuriera Amelia Earhart
La mano della moglie Camilla e della nuora Kate dietro la decisione più dura di re Carlo
Grave lutto per William e Kate: è morto un loro carissimo amico e coetaneo

Altre notizie

Verifiche d'idoneità in corso. La Francia sospende Shein: sito fuori uso, mentre i manifestanti occupano il negozio

Verifiche d'idoneità in corsoLa Francia sospende Shein: sito fuori uso, mentre i manifestanti occupano il negozio

Russia. Putin dà mandato «per eventuali test nucleari»

RussiaPutin dà mandato «per eventuali test nucleari»

Doppia vittoria per i Democratici. Il campo di Trump subisce una battuta d'arresto anche in Virginia e New Jersey

Doppia vittoria per i DemocraticiIl campo di Trump subisce una battuta d'arresto anche in Virginia e New Jersey