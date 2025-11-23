  1. Clienti privati
Elezioni Chiusi i seggi in Bosnia per le presidenziali nell'entità serba

SDA

23.11.2025 - 20:21

Il leader nazionalista serbo-bosniaco Milorad Dodik vota per le elezioni presidenziali della Republika Srpska
Keystone

In Republika Srpska (Rs), l'entità a maggioranza serba della Bosnia-Erzegovina (BiH), alle 19 si sono chiusi i seggi dove si è votato oggi per l'elezione del nuovo presidente dell'entità.

Keystone-SDA

23.11.2025, 20:21

23.11.2025, 20:48

L'elezione si è resa necessaria per sostituire Milorad Dodik, il leader nazionalista serbo-bosniaco al quale nei mesi scorsi è stato revocato il mandato di presidente dopo la conferma di una condanna per disubbidienza alle delibere dell'Alto rappresentante internazionale in BiH Christian Schmidt.

Le operazioni di voto, riferiscono i media regionali, si sono svolte nella calma e senza incidenti o problemi di rilievo, eccezion fatta per alcuni ritardi nell'apertura dei seggi stamane a causa delle difficoltà nei trasporti per le abbondanti nevicate.

La commissione elettorale locale ha fatto sapere che diffonderà i primi risultati intorno alle 23. Favorito alla vigilia era dato Sinisa Karan, fedelissimo di Dodik e membro del suo stesso partito Snsd, rispetto al principale avversario Branko Blanusa, del partito Sds all'opposizione. Non sono tuttavia esclusi dati ufficiosi prima di tale termine.

