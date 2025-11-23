  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Bosnia-Erzegovina Nell'entità serba si vota per il successore di Dodik

SDA

23.11.2025 - 10:56

Il favorito alle elezioni presidenziali nella Republika Srpska (Rs), l'entità a maggioranza serba della Bosnia-Erzegovina (BiH), Sinisa Karan del partito Snsd (Alleanza dei socialdemocratici indipendenti).
Il favorito alle elezioni presidenziali nella Republika Srpska (Rs), l'entità a maggioranza serba della Bosnia-Erzegovina (BiH), Sinisa Karan del partito Snsd (Alleanza dei socialdemocratici indipendenti).
Keystone

Nella Republika Srpska (Rs), l'entità a maggioranza serba della Bosnia-Erzegovina (BiH), si vota oggi per l'elezione del nuovo presidente. I seggi chiuderanno alle 19:00.

Keystone-SDA

23.11.2025, 10:56

23.11.2025, 10:59

L'elezione si tiene dopo la destituzione di Milorad Dodik che si è visto confermare nei mesi scorsi una condanna a un anno di carcere e sei anni di interdizione da ogni incarico politico per disubbidienza reiterata alle delibere dell'Alto rappresentante internazionale in BiH Christian Schmidt. Il nome del nuovo presidente si conoscerà già al primo turno poiché la legge elettorale della Rs non prevede un eventuale ballottaggio.

Dodik ha evitato la reclusione pagando una multa pari a 18 mila euro, cosa questa prevista dalla legge locale per le condanne fino a un anno. I candidati sono sei, ma nettamente favorito appare Sinisa Karan, fedelissimo di Dodik, membro del suo partito Snsd e che promette di proseguire il corso politico e sociale del leader nazionalista serbo-bosniaco, nel mirino della comunità internazionale per le sue crescenti aspirazioni separatiste.

L'unico avversario in grado di insidiare Karan è Branko Blanusa del partito Sds all'opposizione, schierato per un cambiamento nel corso politico e una seria lotta a corruzione e criminalità. Nel corso della breve campagna elettorale Dodik – autentico candidato ombra alle spalle di Karan – ha insistito nel ritenere il voto odierno un vero e proprio referendum, sostenendo che chi non vota per Karan vota per (l'Alto rappresentante Christian ) Schmidt e «l'occupazione straniera». Riferimento al suo nemico acerrimo Schmidt del quale i serbo-bosniaci non riconoscono le legittimità e che accusano di appoggiare la componente musulmana che punta a formare uno stato sempre più centralistico in BiH.

Il presidente che verrà eletto oggi nel voto anticipato è destinato a restare in carica meno di un anno dal momento che nell'ottobre 2026 sono in programma in BiH le nuove elezioni generali per i rappresentanti a tutti i livelli di governo – quello centrale della BiH e quelli delle due entità che compongono il Paese balcanico, la Republika Srpska e la Federazione croato-musulmana (FBiH). Gli elettori sono poco più di 1,2 milioni, che possono votare in oltre 2'200 seggi. A monitorare il voto sono oltre 600 osservatori locali e internazionali.

I più letti

Michelle Hunziker si emoziona per Aurora, ma non per Tronchetti Provera: «No comment»
La nave Spiridon II, con a bordo 3'000 bovini, è irrintracciabile da giorni
La mamma di Federica Brignone: «Ha rischiato l'amputazione, ora vorrei che smettesse»
Una famiglia americana fugge dal Texas alla Russia... e il papà finisce subito al fronte
Per MeteoSvizzera è presto per dire che sarà «l'inverno del secolo»

Altre notizie

«Make Disney Great Again». I seguaci di Trump vogliono invadere Disneyland... nel giorno del raduno LGBTQ+

«Make Disney Great Again»I seguaci di Trump vogliono invadere Disneyland... nel giorno del raduno LGBTQ+

Olanda. Droni sull'aeroporto di Eindhoven, stop ai voli

OlandaDroni sull'aeroporto di Eindhoven, stop ai voli

Israele. Migliaia in piazza a Tel Aviv per l'inchiesta statale sul 7 ottobre

IsraeleMigliaia in piazza a Tel Aviv per l'inchiesta statale sul 7 ottobre

Vertice sul clima. Approvato il documento finale della COP30, non parla di fonti fossili

Vertice sul climaApprovato il documento finale della COP30, non parla di fonti fossili