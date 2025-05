Il presidente della Republika Srpska Milorad Dodik Keystone

Un aereo in azione per conto di Eufor, la missione militare della Ue in Bosnia-Erzegovina, ha sorvolato nuovamente oggi per ore Banja Luka, il capoluogo della Republika Srpska, l'entità a maggioranza serba della Bosnia-Erzegovina.

Lo stesso aereo aveva sorvolato a lungo Banja Luka venerdì scorso, giorno in cui si celebrava la vittoria sul nazifascismo, e stamane, secondo l'applicazione Flight Radar 24, ha effettuato diversi sorvoli anche su Laktaši, dove è visibile la residenza del presidente della Republika Srpska Milorad Dodik, per poi tornare nuovamente su Banja Luka.

In tale città, nella caserma di Kozara, si celebra oggi la Giornata dell'Esercito serbo-bosniaco e del Terzo Reggimento di Fanteria delle Forze Armate della Bosnia-Erzegovina.

Sia Dodik che il premier dell'entità Radovan Višković, hanno partecipato alle celebrazioni in tale caserma. Per entrambi è stato emesso un mandato di arresto per attentato all'ordine costituzionale, che tuttavia finora non è stato attuato. Il ministro della Difesa della Bosnia-Erzegovina, Zukan Helez, aveva precedentemente vietato a Dodik e Višković di accedere a tale caserma.

Secondo l'applicazione Flight Radar 24, l'aereo in questione ha volato a un'altitudine di circa 1,5 chilometri e a una velocità di circa 300 chilometri orari. Era decollato da Sarajevo, come aveva fatto venerdì scorso. Si tratta di un Beech 90 King Air, di proprietà di una compagnia britannica che si occupa di analisi di segnali radio e di riprese fotografiche dall'alto.