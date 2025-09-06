  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Da Santos a Guarujá Anche il Brasile avrà il suo primo tunnel sottomarino

SDA

6.9.2025 - 11:10

Il Brasile avrà il suo primo tunnel sottomarino.
Il Brasile avrà il suo primo tunnel sottomarino.
Keystone

La società portoghese Mota-Engil Latam Portugal ha vinto il bando per la costruzione del primo tunnel sottomarino del Brasile, che collegherà le città di Santos e Guarujá, con un investimento stimato di circa 6,8 miliardi di reais, pari a 1 miliardo di franchi.

Keystone-SDA

06.09.2025, 11:10

06.09.2025, 11:18

L'opera, lunga 1,5 km di cui 870 metri sotto il livello dell'acqua, sarà realizzata in blocchi di cemento prefabbricati, trasportati e affondati nel canale con precisione, ricoperti poi da strati di sabbia e pietre.

Il tunnel, parte del Programma di accelerazione della crescita (Pac), sarà inaugurato nel 2031 e prevede il transito di auto, trasporto pubblico, camion, biciclette e pedoni, sostituendo le attuali imbarcazioni che trasportano 78 mila persone al giorno.

Il progetto, su cui si discuteva da decenni, è stato lanciato all'inizio di quest'anno dal presidente Luiz Inácio Lula da Silva, di sinistra, in collaborazione con il governatore di San Paolo, Tarcísio de Freitas, di destra.

Lo rende noto il sito all news G1, sottolineando come si siano superate le divisioni politiche tra i due mentre è stata scelta l'opzione sottomarina per i minori impatti ambientali e la rapidità esecutiva rispetto a ponti o tunnel tradizionali.

I più letti

Pescato uno squalo nutrice arancione, che si scopre poi essere in realtà albino
Belen Rodriguez: «Le mie ultime storie? Solo per riempire il vuoto»
Piotr Szczerek è diventato il CEO più odiato al mondo, ecco perché
Xhaka: «Primo tempo quasi perfetto, poi è mancata la costanza. Ma abbiamo molti giovani»
Il papà di Granit Xhaka: «Sono stato arrestato e torturato»

Altre notizie

Proteste. Serbia, 13 agenti feriti e 42 arresti in scontri a Novi Sad

ProtesteSerbia, 13 agenti feriti e 42 arresti in scontri a Novi Sad

Guerra in Ucraina. Zelensky: «Non andrò a Mosca, Putin invece venga a Kiev»

Guerra in UcrainaZelensky: «Non andrò a Mosca, Putin invece venga a Kiev»

USA-Venezuela. Maduro a Trump: «Le differenze non giustificano un conflitto»

USA-VenezuelaMaduro a Trump: «Le differenze non giustificano un conflitto»

Politica. Trump annuncia: «Il G20 nel 2026 si terrà a Miami»

PoliticaTrump annuncia: «Il G20 nel 2026 si terrà a Miami»